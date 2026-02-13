Borsa İstanbul, 2026 yılının ilk çeyreğinde tarihi zirvelerini test ederken, piyasanın rotasını belirleyen dev kurum Bank of America (BofA) cephesinden kritik bir analiz geldi. Endeksin 14.000 puan psikolojik sınırını aşarak 14.200 seviyelerine dayanmasıyla birlikte, yatırımcıların gözü BofA'nın işaret ettiği "kırılma" noktalarına çevrildi.

14.000 Puanın Üzerinde Yeni Dönem

BofA verilerine göre, Borsa İstanbul'da ivmenin kalıcı olması için belirli teknik seviyelerin üzerinde tutunma şart. Son raporlarda ve piyasa işlemlerinde öne çıkan analizlere göre; endeksin 14.000 puanı güçlü bir destek haline getirmesi, yükseliş trendinin 15.000 yolculuğunu başlatabileceği sinyalini veriyor.

Analistler, özellikle yabancı girişinin yoğunlaştığı bu dönemde şu seviyelere dikkat çekiyor:

Kritik Direnç: 14.350 – 14.500 aralığı. Bu bölgenin hacimli geçilmesi durumunda "boğa piyasası" hız kazanabilir.

Ana Destek: 13.800. Olası kâr satışlarında bu rakamın aşağı yönlü kırılması, kısa vadeli bir düzeltme dalgasını tetikleyebilir.

BofA'dan Milyarlık Hamle: Lokomotif Hisseler Hangileri?

Sadece raporlarıyla değil, piyasadaki devasa işlem hacmiyle de yön belirleyen BofA, son işlem günlerinde 10,8 milyar TL'yi aşan net alımlarıyla dikkat çekti. Bankanın radarındaki ve "kırılma" beklediği sektörlerin başında yine bankacılık geliyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 347.75 27.528.265.475,25 % 3.19 18:10 ISCTR 17.91 11.992.867.319,51 % -1.32 18:10 ASELS 302.25 11.462.789.306,00 % 0.25 18:10 PGSUS 218.1 10.876.284.221,50 % 0.28 18:10 AKBNK 88.7 10.672.441.641,85 % -2.69 18:10 Tüm Hisseler

Öne Çıkan Hisseler: BofA'nın alım listesinde Akbank, İş Bankası ve Türk Hava Yolları ilk sıralarda yer alırken; analistler bu hisselerdeki direnç seviyelerinin kırılmasının endeksi yeni rekorlara taşıyacağını öngörüyor.

Yatırımcıyı Ne Bekliyor?

BofA stratejistlerine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyon raporu sonrası netleşen makro tablo, borsayı "alternatifsiz" bırakmaya devam ediyor. Ancak raporda bir uyarı şerhi de var: "Küresel piyasalardaki risk iştahı ve dolar endeksindeki hareketler, içerdeki bu rakamların kalıcılığını doğrudan etkileyecek."

Eğer BIST 100 endeksi 14.200 üzerinde haftalık kapanışlar yapmayı başarırsa, aracı kurumların yıl sonu hedeflerini yukarı yönlü revize etmesi bekleniyor.