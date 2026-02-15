Borsa İstanbul’da 2026 yılına hızlı başlayan sektörlerden biri gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO) oldu. Yılın ilk 1,5 aylık döneminde birçok GYO hissesi yatırımcısına güçlü getiri sağlarken, bazı şirketlerde yüzde 30’un üzerinde yükseliş dikkat çekti.

Sektör genelinde artan işlem hacmi ve yatırımcı ilgisiyle birlikte, gayrimenkul hisseleri yılın ilk haftalarında endekse kıyasla daha güçlü bir performans ortaya koydu.

YÜZDE 30’UN ÜZERİNDE YÜKSELEN GYO’LAR ÖNE ÇIKTI

Açıklanan performans verilerine göre 2026’nın ilk 1,5 ayında yüzde 30 ve üzeri getiri sağlayan gayrimenkul şirketleri arasında öne çıkan hisseler şöyle sıralandı:

Z GMYO (ZRGYO): %200’ü aşan yıllık performans

ZERAY GYO (ZERGY): %80’in üzerinde yükseliş

Avrasya GYO (AVGYO): %50’nin üzerinde artış

Koray GYO (KGYO) ve Adra GYO (ADGYO): %40 bandında getiri

Reysaş GYO (RYGYO), Deniz GYO (DZGYO), Sur Tatil Evleri GYO (SURGY), Alarko GYO (ALGYO) ve Kızılbük GYO (KZBGY): %30 üzeri performans

Bu hisselerde hem fiyat artışı hem de işlem hacmindeki yükseliş dikkat çekti.

İŞLEM HACMİ VE PARA GİRİŞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Özellikle son haftalarda gayrimenkul hisselerinde artan işlem hacimleri, sektöre yönelik güçlü para girişine işaret ediyor. Bazı GYO hisselerinde günlük işlem hacminin yüz milyonlarca TL seviyesine ulaşması, yatırımcı ilgisinin belirgin şekilde arttığını gösterdi.

Uzmanlara göre; enflasyon karşısında reel varlık arayışı, kira gelirlerine bağlı nakit akışı ve arsa/proje değerlemeleri GYO hisselerine olan talebi destekleyen ana unsurlar arasında yer alıyor.

GÖZLER FAİZ VE KONUT VERİLERİNDE

Piyasa uzmanları, GYO hisselerindeki yükseliş trendinin devamı için faiz politikası, konut satış verileri ve şirketlerin proje geliştirme performansının belirleyici olacağını vurguluyor. Yüksek prim yapan hisselerde kısa vadeli kâr realizasyonlarının görülebileceği belirtilirken, sektörde seçici hareket edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Gayrimenkul tarafında yılın ilk 1,5 ayında oluşan güçlü tablo, 2026’da GYO hisselerinin yatırımcı radarında kalmaya devam edeceğine işaret ediyor.

100 BİN TL YATIRAN NE KAZANDI?

2026’nın ilk 1,5 ayında GYO hisselerindeki yükseliş yatırımcıya güçlü getiri sağladı. Aynı dönemde 100 bin TL’lik yatırımın hisse bazlı karşılığı şöyle oluştu:

Z GMYO (ZRGYO) %216,39 → 100.000 TL → 316.390 TL

ZERGY (Zeray GMYO) %88,45 → 100.000 TL → 188.450 TL

AVGYO (Avrasya GMYO) %56,90 → 100.000 TL → 156.900 TL

KGYO (Koray GMYO) %44,51 → 100.000 TL → 144.510 TL

ADGYO (Adra GMYO) %42,68 → 100.000 TL → 142.680 TL

RYGYO (Reysaş GMYO) %42,00 → 100.000 TL → 142.000 TL

AHSGY (Ahes GMYO) %37,68 → 100.000 TL → 137.680 TL

DZGYO (Deniz GMYO) %35,11 → 100.000 TL → 135.110 TL

SURGY (Sur Tatil Evleri GMYO) %33,18 → 100.000 TL → 133.180 TL

ALGYO (Alarko GMYO) %31,80 → 100.000 TL → 131.800 TL

KZBGY (Kızılbük GYO) %31,01 → 100.000 TL → 131.010 TL

Bu tabloya göre yılın ilk 1,5 ayında GYO tarafında en yüksek getiriyi ZRGYO sağlarken, birçok gayrimenkul hissesi yatırımcısına kısa sürede %30–%90 arası kazanç sundu.

