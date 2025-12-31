Şirket açıklamasında, 1 Eylül 2025 tarihli özel durum açıklamasına atıfla; Zorlu Enerji'nin yüzde 100 dolaylı bağlı ortaklığı olan Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından, Ağrı ili Diyadin ilçesi sınırlarında yer alan 15 Nolu İşletme Ruhsatı sahasında planlanan proje kapsamında sözleşme imzalandığı hatırlatıldı.

TKYB İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Bu çerçevede, Dünya Bankası tarafından finanse edilen Risk Paylaşım Mekanizmasının Türkiye'deki uygulayıcısı olan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Söz konusu mekanizmanın, jeotermal arama faaliyetlerinde karşılaşılabilecek risklerin azaltılmasını ve projelerin finansal sürdürülebilirliğinin desteklenmesini amaçladığı ifade edildi.