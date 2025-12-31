Akbank T.A.Ş. (AKBNK), takipteki kredi alacaklarına ilişkin önemli bir satış işlemini tamamladı. BANKA, 31 Aralık 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, takipteki kredi alacak portföyünün bir bölümünün devrine ilişkin sürecin sonuçlandığını bildirdi.

Açıklamaya göre Akbank, toplam tutarı 1,45 milyar TL olan takipteki kredi alacak portföyünü, 212 milyon TL bedel karşılığında Emir Varlık Yönetimi A.Ş., İstanbul Varlık Yönetimi A.Ş. ve Sümer Varlık Yönetimi A.Ş.’ye devretti.