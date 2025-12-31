Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 18,95 olarak belirlenmesiyle birlikte, 2026 yılında uygulanacak vergi ve harç tutarları netleşti. Cumhurbaşkanı kararıyla, normalde yüzde 25,49 olarak uygulanması beklenen artış oranı daha düşük seviyede tutularak yüzde 18,95 olarak belirlendi. Bu kapsamda yurt dışı çıkış harcı, pasaport ve ehliyet ücretlerinde dikkat çekici artışlar yaşandı.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI 1.190 TL OLDU

Yeni düzenlemeyle birlikte 2025 yılında 1.000 TL olan yurt dışı çıkış harcı, 2026 itibarıyla 1.190 TL olarak uygulanacak.

EHLİYET HARÇLARININ ZAM ORANI BELLİ OLDU

Sürücü belgesi harçlarında da artışa gidildi. B sınıfı sürücü belgesi harcı, 5.678 TL'den 6.754 TL'ye yükselirken, A sınıfı sürücü belgesi harcı ise 1.883 TL'den 2.240 TL'ye çıktı.

PASAPORT HARÇLARI GÜNCELLENDİ

Yeniden Değerleme Oranı doğrultusunda pasaport harçları da 2026 yılı için yeniden belirlendi.

Yeni pasaport fiyatları şu şekilde olacak;

6 aya kadar: 2.806 TL (2025: 2.359 TL)

1 yıl: 4.101 TL (2025: 3.448 TL)

2 yıl: 6.698 TL (2025: 5.631 TL)

3 yıl: 9.516 TL (2025: 8.000 TL)

3 yıldan fazla: 13.410 TL (2025: 11.274 TL)