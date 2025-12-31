İstanbul’un iki yakasını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde otomobiller için geçiş ücreti 59,00 TL olarak belirlendi. Aynı köprülerde minibüs ve otobüsler 75,00 TL, motosikletler ise 25,00 TL ödeyecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde ise otomobil geçiş ücreti 95,00 TL’ye yükselirken, ağır vasıtaların geçiş bedeli 740,00 TL, motosikletlerin ise 65,00 TL oldu.

OSMANGAZİ VE 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜLERİ

KÖİ projeleri kapsamında işletilen Osmangazi Köprüsü'nde otomobiller için yeni geçiş ücreti 995,00 TL olarak güncellendi. Bu köprüde minibüs ve otobüsler 1.590,00 TL, motosikletler ise 695,00 TL ödeyerek geçiş yapabilecek.

Bir diğer önemli geçiş noktası olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de otomobil geçiş ücreti 995,00 TL olarak açıklandı. Çanakkale’de motosikletler için belirlenen ücret 250,00 TL olurken, ağır vasıtaların geçiş ücreti 3.755,00 TL’ye ulaştı.

ŞEHİRLER ARASI OTOYOL ÜCRETLERİ

Otoyol ağındaki artışlarla birlikte, Anadolu Otoyolu üzerinden gerçekleştirilen İstanbul-Ankara arası geçiş ücreti otomobiller için 338 TL olarak revize edildi. Yeni tarifeler, 1 Ocak sabahının ilk saatlerinden itibaren tüm gişelerde uygulanmaya başlanacak.