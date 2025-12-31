Sadakat kartları ve kredi kartlarına tanımlanan para puanlar, markaların ve bankaların tüketiciyi harcamaya teşvik etmek amacıyla sunduğu uygulamalar arasında yer alıyor. Yapılan alışverişler karşılığında biriken bu puanlar genellikle indirim ya da ücretsiz ürün olarak kullanılabiliyor. Ancak bazı bankalar ve markalar, yıl sonuna gelindiğinde para puanları tek taraflı olarak silebiliyor. Bu durum ise tüketiciler açısından ciddi mağduriyetlere yol açabiliyor.

"PARA PUANLAR HABER VERİLMEDEN SİLİNEMEZ"

Bursa Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, bankaların müşterilerine harcamalar karşılığında tanımladığı para puanların haber verilmeden yıl sonunda silinemeyeceğini vurguladı. Yılmaz, bankaların bilanço ve muhasebe gerekçeleriyle puanları sıfırlayabildiğini ancak bunun tüketiciye açık şekilde bildirilmesinin zorunlu olduğunu ifade etti.

TÜKETİCİLER HAKLARINI ARAYABİLİR

Sıtkı Yılmaz, bu tür durumlarda tüketicilerin tüketici hakem heyetlerine başvurarak uğradıkları zararın tazminini talep edebileceğini belirtti. Bilgilendirme yapılmadan gerçekleştirilen para puan silme işlemlerinin hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Yılmaz, tüketicilerin bu konuda çekinmeden yasal yollara başvurabileceğini söyledi.

BANKA PARA PUANLARININ KULLANIMI VE YIL SONU UYGULAMALARI

Bankalar, kredi kartı harcamaları karşılığında çeşitli kampanyalar kapsamında para puan tanımlıyor. Üye iş yerlerinde yapılan alışverişlerle kazanılan bu puanlar, yıl sonuna yaklaşıldığında birçok tüketici tarafından yakından takip ediliyor. Uygulamada, genel kredi kartlarında biriken para puanların çoğunlukla yıl sonunda sıfırlandığı görülüyor.

YÜKSEK LİMİTLİ KARTLARDA DURUM FARKLI OLABİLİR

Bazı yüksek limitli ve yüksek yıllık ücretli özel kartlarda ise para puanların yeni yıla devredilebildiği belirtiliyor. Ancak bu uygulamanın tüm kartlar için geçerli olmadığı, standart kredi kartlarında puanların genellikle yıl sonunda silindiği ifade ediliyor.

BİLGİLENDİRME ZORUNLU, AKSİ HALDE BAŞVURU YOLU AÇIK

Sıtkı Yılmaz, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a göre tüketicinin bilgilendirilmesinin esas olduğunu hatırlattı. Buna göre bankaların, para puanların yıl sonunda sıfırlanacağına dair mutlaka mesaj veya bildirim yoluyla tüketiciyi önceden bilgilendirmesi gerekiyor. Bilgilendirme yapılmadığı takdirde ise tüketiciler, tüketici hakem heyetlerine başvurarak mağduriyetlerinin giderilmesini talep edebiliyor.

İTİRAZ VE BAŞVURU SÜRECİ

Para puanlar silinmeden önce bildirim yapılmaması durumunda tüketiciye itiraz ve başvuru hakkı doğuyor. Tüketiciler, tüketici hakem heyetlerine başvurarak hem silinen puanların karşılığını hem de uğradıkları zararın tazminini talep edebiliyor. Bu süreçte bankaların yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi bekleniyor.