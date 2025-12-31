İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İstanbul'da yaşanacak kar yağışı için uyarıda bulundu. Açıklamada, "Kar yağışının sabaha karşı yoğunluğunu artırarak öğle saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli şekilde etkili olması beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İstanbul’da akşam saatlerinden sonra meydana gelebilecek kar yağışına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

İstanbul’da etkili olan soğuk ve yağışlı havanın, bugün akşam saatlerine kadar yağışa ara vereceği; akşam saatlerinden sonra ise kar yağışı şeklinde yeniden başlayacağı tahmin edilmektedir.

Kar yağışının sabaha karşı yoğunluğunu artırarak öğle saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli şekilde etkili olması beklenmektedir.

KAR YAĞIŞI ÖZELLİKLE BU İLÇELERDE ETKİLİ OLACAK

Kar yağışı özellikle Şile, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik İlçelerinin yüksek ve kuzey kesimleri, Sarıyer’in Kuzeyi, Arnavutköy ve çevresinde, yerde örtü oluşturacak şekilde etkili olması tahmin edilmektedir.

Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.