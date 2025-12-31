Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında yaşanan gelişmelerin ardından, sarı-lacivertli kulüpte önemli bir adım atıldı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu, olağanüstü seçimli genel kurul yapılmasına karar verdi.

OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ GENEL KURUL KARARI ALINDI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, yönetim kurulunda yapılan değerlendirmelerin ardından olağanüstü seçimli genel kurul için hazırlıklara başlandı.

KONGRE SEZONUN SON MAÇINA GÖRE PLANLANACAK

Sabuncuoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, Fenerbahçe'de hem mevcut futbolcular hem de transfer görüşmesi yapılan isimler, aynı sezon içinde ikinci kez seçimli genel kurul yapılması ihtimali nedeniyle tedirginlik yaşadı. Bu durumun Devin Özek'e iletildiği belirtildi.

Sadettin Saran'ın, takımın seçim sürecinden olumsuz etkilenmemesi ve transfer çalışmalarının sekteye uğramaması için kongrenin "sezonun son maçına göre" planlanmasını istediği aktarıldı.