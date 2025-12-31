Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonu ara transfer dönemi için kulüplerin takım harcama limitlerini kamuoyuna duyurdu.

EN YÜKSEK HARCAMA LİMİTİ GALATASARAY'DA

Açıklanan listeye göre Galatasaray, 12 milyar 867 milyon 502 bin 920 TL ile ara transfer döneminin en yüksek takım harcama limitine sahip kulüp oldu. Sarı-kırmızılıları, 7 milyar 856 milyon 638 bin 973 TL ile Trabzonspor ve 6 milyar 222 milyon 490 bin 850 TL ile Fenerbahçe takip etti.

BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR ÜST SIRALARDA

Listede Beşiktaş, 5 milyar 830 milyon 441 bin 031 TL harcama limitiyle dördüncü sırada yer alırken, RAMS Başakşehir için belirlenen limit 1 milyar 311 milyon 498 bin 136 TL oldu.

DİĞER KULÜPLERİN HARCAMA LİMİTLERİ

Federasyonun paylaştığı tabloya göre Süper Lig’deki diğer kulüplerin 2025/26 ara transfer dönemi harcama limitleri de 500 milyon TL ile 1,7 milyar TL bandında şekillendi.