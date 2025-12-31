Milyonlarca emeklinin gözü TÜİK'in açıklayacağı aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. Söz konusu veri, emekli maaşlarına yapılacak artışın netleşmesinde kritik rol oynayacak.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin aralıkta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,55 ile yüzde 1,24 aralığında yer aldı.

ENFLASYONUN ARALIK AYINDA YÜZDE 31'E İNECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 0,96) bir önceki ay yüzde 31,07 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 31'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması aralık ayı itibarıyla yüzde 23,33 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda yüzde 0,87 artış göstermişti.

(AA)