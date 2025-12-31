2025 yılı, döviz piyasaları açısından yüksek oynaklığın ve sert ayrışmaların yaşandığı bir dönem olarak kayıtlara geçti. ABD Başkanı Donald Trump'ın yıl içinde açıkladığı tarifeler, küresel ticaret gerilimleri ve ülkelerin kendi iç makroekonomik dinamikleri, para birimlerinin performansında belirleyici oldu. Yıl boyunca bazı para birimleri güçlü değer kazanımlarıyla öne çıkarken, bazıları ise ciddi kayıplarla yılı kapattı.

Türk Lirası'nın 2025 yılındaki performansı da belli oldu.

2025'TE EN ÇOK DEĞER KAZANAN PARA BİRİMLERİ

2025'in en güçlü performansını sergileyen para birimi Rus Rublesi oldu. Enerji gelirleri ve sermaye hareketlerinin etkisiyle Ruble, yılı yüzde 44,28 değer kazancıyla zirvede tamamladı. Ruble'yi yüzde 40,33 artışla Gana Cedisi izlerken, Kongo Frangı yüzde 28,34, Zambiya Kwaçası ise yüzde 25,06 oranında değer kazandı.

Avrupa tarafında Macar Forinti (%21,38) ve İsveç Kronu (%20,47) öne çıkarken, Tacikistan Somonisi (%18,50) ve Paraguay Guaranisi (%18,17) yılı güçlü kazançlarla kapatan diğer para birimleri arasında yer aldı.

2025'TE EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN PARA BİRİMLERİ

Genel tabloya bakıldığında, 2025'i kayıpla kapatan para birimlerinin sayısı da oldukça fazla oldu. Honduras Lempirası yılı yüzde 3,87, Endonezya Rupisi yüzde 3,98, Hindistan Rupisi ise yüzde 4,66 değer kaybıyla tamamladı.

Kayıplar Butan Ngultrumu (%-4,72), Nepal Rupisi (%-5,00), Ruanda Frangı (%-5,17) ve Papua Yeni Gine Kinası (%-5,36) ile derinleşirken, Sri Lanka Rupisi yüzde 7,87, Surinam Doları yüzde 9,23 oranında geriledi.

Listenin alt sıralarında ise Libya Dinarı (%-17,67), Etiyopya Birri (%-29,24) ve Arjantin Pesosu (%-29,24) yer aldı.

TÜRK LİRASI 2025'İ NASIL KAPATTI?

Türk Lirası, 2025 yılında yüzde 18,24 oranında değer kaybederek, en çok düşen para birimleri arasında üst sıralarda yer aldı. Bu performansla TL, yılı yalnızca Arjantin Pesosu ve Etiyopya Birri'nin ardından gelen para birimleri arasında tamamladı.

Ortaya çıkan tablo, 2025'in TL açısından zorlu bir yıl olduğunu bir kez daha ortaya koydu.