Yeni düzenlemeye göre, aynı araç grubunda 5’ten fazla aracı bulunan gerçek kişiler, SIGORTA prim hesaplamasında artık "ticari araç sahibi" (tüzel kişi) olarak değerlendirilecek. Bu değişiklikle, aslında filo olarak işletildiği halde gerçek kişi adı altında beyan edilen poliçeler için tüzel kişi fiyatlaması yapılarak suistimallerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

TEMİNAT LİMİTLERİNE YÜZDE 33 ZAM

Trafik sigortasındaki teminat limitleri tüm araç grupları için artırıldı. Yapılan %33'lük artışla birlikte;

Otomobillerde araç başına maddi teminat limiti 400 bin liraya yükseltildi.

Mağdur başına bedeni tazminat limiti ise 3 milyon 600 bin liraya çıkarıldı.

Diğer araç gruplarında da benzer oranlarda güncellemeler yapıldı.

HASARSIZLIK İNDİRİMİNDE DEĞİŞİKLİK

Riskli Sigortalar Havuzu kapsamında bulunan taksi, minibüs ve otobüs gibi araç gruplarında hasarsızlık indirimi oranları güncellendi. Bu araçlar için 7. basamakta uygulanan %40 oranındaki indirim, yeni dönemde %30’a düşürüldü.

YOLCU KAPASİTESİNE GÖRE TEMİNAT ARTIŞI

Sürücü dahil 10 ve üzeri koltuğa sahip araçlarda sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm teminatları kaza başına şu şekilde güncellendi:

Minibüsler (10-17 koltuk): 6 milyon 75 bin liradan 8 milyon 80 bin liraya.

Küçük Otobüsler (18-30 koltuk): 15 milyon 795 bin liradan 21 milyon 8 bin liraya.

Büyük Otobüsler (31+ koltuk): 31 milyon 590 bin liradan 42 milyon 15 bin liraya yükseltildi.

KATILIM SİGORTACILIĞI ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

Sektördeki yasal düzenlemeler devam ederken, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) ev sahipliğinde "Katılım Bankacılığı ve Katılım Sigortacılığı Mevzuatı 1. Çalıştayı" gerçekleştirildi. Çalıştayda konuşan SEDDK Katılım Düzenleme Daire Başkanı Şanbaz Yıldırım, hazırlanan taslak yönetmeliklerin genel yaklaşımını paylaştı. Yıldırım, katılım sigortacılığındaki sorunların çözümü için danışma komitesi kararlarının akademik düzeyde ele alınmasının önemine vurgu yaptı.

