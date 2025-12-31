Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 946 megavatsaatle 18:00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 575 megavatsaatle 05:00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 51 bin 713 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 36 bin 415 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,6 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,5 ile rüzgar santralleri ve yüzde 20,1 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 504 megavatsaat elektrik ihracatı, 206 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

