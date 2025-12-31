Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı yeni yıl mesajında 2025'e veda ederken 2026'ya ilişkin ekonomi, güvenlik ve dış politika başlıklarında önemli mesajlar verdi. Erdoğan, kararlılıkla uygulanan ekonomi programının olumlu sonuçlarının giderek daha geniş bir alanda hissedildiğini vurgularken, Türkiye'nin hem içeride hem dışarıda iddialı bir konumda olduğunu ifade etti.

"EKONOMİ PROGRAMININ OLUMLU SONUÇLARINI GÖRÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Kararlılıkla uyguladığımız ekonomi programının olumlu sonuçlarına geniş bir yelpazede şahitlik ediyoruz. Dezenflasyon süreci devam ederken Merkez Bankamızın rezervleri güçleniyor, üretim, yatırım, istihdam ve ihracatta vites yükseltiyoruz. Turizmden savunma sanayine birçok alanda rekordan rekora koşuyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, ekonomide elde edilen kazanımların 2026 yılında reformlarla taçlandırılacağını da belirtti.

"2025'TE ÖNCELİĞİMİZ DEPREM YARALARINI SARMAKTI"

Erdoğan, 2025 yılı boyunca hükümetin birinci önceliğinin 6 Şubat depremlerinin yaralarının sarılması olduğunu söyledi. Hatay'da 27 Aralık'ta 455 bininci deprem konutunun anahtarının hak sahiplerine teslim edildiğini hatırlatan Erdoğan, "Şehirlerimizi altyapısıyla, meydanlarıyla, yeşil alanlarıyla yeniden ayağa kaldırdık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

GAZZE VE SURİYE VURGUSU: "SOYKIRIMI ASLA UNUTTURMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmelere de geniş yer verdi. Gazze'ye insani yardım girişinin hızlanması ve yeniden inşa sürecinin başlaması için yoğun çaba harcadıklarını belirten Erdoğan, "Çoğu çocuk ve kadın 71 bin kardeşimizi şehit edenler, adalete hesap verene kadar sinmeyecek, susmayacak, soykırımı asla unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

Suriye’de toparlanma sürecinin hızlandığını belirten Erdoğan, son bir yılda 600 bin Suriyelinin gönüllü olarak ülkelerine döndüğünü söyledi.

"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA KALICI BARIŞ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Erdoğan, beşinci yılına girecek Rusya-Ukrayna Savaşı'nın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için Türkiye'nin girişimlerini sürdürdüğünü ifade etti. Doğu Akdeniz ve MAVI Vatan vurgusu yapan Erdoğan, Türkiye'nin hak ve çıkarlarından asla taviz verilmeyeceğini dile getirdi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ SİYASETE KURBAN EDİLMEMELİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" sürecinde önemli eşiklerin geride bırakıldığını belirterek, bu sürecin gündelik siyasetin çıkar hesaplarına kurban edilmemesi gerektiğini söyledi. Cumhur İttifakı'nın çözüm odaklı bir tutum sergilediğini vurgulayan Erdoğan, sürecin kazasız şekilde hedefe ulaşması için üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade etti.

"2026'DA DA ESERLERİMİZLE KONUŞACAĞIZ"

Mesajının sonunda 2026 yılına ilişkin temennilerini paylaşan Erdoğan, "Laf yerine iş üretecek, polemik yerine icraat yapacak, eserlerimizle ve yatırımlarımızla konuşmaya devam edeceğiz. 2026 yılının ülkemiz, milletimiz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.