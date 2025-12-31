2025 yılı boyunca markette takip edilen 41 ürünün 28’inde fiyat artışı yaşanırken, üretici tarafında ise 33 ürünün 16’sında yükseliş kaydedildi. Yıl geneline bakıldığında;

Markette fiyatı en çok artan ürün %133,4 ile limon oldu.

Limonu %110,4 ile elma, %106,6 ile fındık ve %100,8 ile Antep fıstığı izledi.

Üretici tarafında da zirveyi kimseye bırakmayan limon, yıllık %343,4 artışla rekor kırdı.

Üreticide limonu sırasıyla %160,4 ile Antep fıstığı ve %159,3 ile kuru kayısı takip etti.

FİYATI EN ÇOK DÜŞEN ÜRÜNLER

Yıl içerisinde bazı ürünlerde ise sert fiyat düşüşleri görüldü. Markette %40,6 düşüşle BEYAZ lahana fiyatı en çok azalan ürün olurken, üreticide %58,8 oranındaki gerilemeyle sivri biber listenin başında yer aldı. Beyaz lahanadaki düşüşü marul ve karnabahar izlerken, üreticide sivri biberi yine karnabahar ve marul takip etti.

ARALIK AYINDA "KABAK" VE "MANDALİNA" ZİRVEDE

Aralık ayına özel verilerde ise zam şampiyonları değişkenlik gösterdi.

Marketin Aralık Şampiyonu: Markette en fazla fiyat artışı %97,5 ile kabakta görüldü. Kabağı %77,3 ile domates ve %75 ile salatalık izledi.

Üreticinin Aralık Şampiyonu: Üretici tarafında ise %69,4 artışla mandalina ilk sırada yer aldı. Onu %56,6 ile salatalık ve %50,6 ile patlıcan takip etti.

AYÇİÇEK YAĞI VE BEYAZ LAHANA UCUZLADI

Aralık ayında markette fiyatı en çok azalan ürün %16,1 ile ayçiçek yağı olurken, toz şeker ve portakal da düşüş yaşayan diğer ürünler arasında yer aldı. Üreticide ise Aralık ayında fiyatı en fazla düşen ürün %38,1 ile beyaz lahana olarak kayıtlara geçti.

TZOB verileri, 2025 yılında gıda arzı ve fiyatlandırma dengesinde meyve ve kuruyemiş grubunun en yüksek artışları sergilediğini ortaya koydu.

(AA)