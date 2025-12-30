Küresel piyasalarda 2025 yılına damgasını vuran yatırım aracı şüphesiz altın oldu.

Yıl boyunca 4.549 dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaşan sarı metal, jeopolitik kaos ve ekonomik belirsizliklerle beslendiği bir yılı geride bırakıyor.

2025: REKORLARIN YILI

Altın fiyatları, geride bırakmaya hazırlandığımız 2025 yılında tam 51 kez tarihi zirvesini yeniledi.

Yılın son işlem gününe yaklaşırken ons fiyatı 4.400,75 dolar seviyelerinde dengelendi. Bu tarihi yükselişin arkasında üç temel dinamik yatıyor:

• Savaş ve Jeopolitik Riskler: Orta Doğu’da dinmeyen gerilim, Venezuela ve İran eksenli askeri hareketlilikler yatırımcıyı "güvenli liman"a itti.

• Trump ve Ticaret Savaşları: ABD Başkanı Trump’ın agresif gümrük vergisi (tarife) politikaları, küresel ticarette belirsizlik yaratarak altına yaradı.

• Merkez Bankalarının İştahı: Çin başta olmak üzere merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme adına rekor düzeyde altın alımı yapması ve Fed’in faiz politikaları fiyatları yukarı çekti.

2026'DA İBRE NEREYİ GÖSTERİYOR?

Piyasaların gözü kulağı şimdi 2026 tahminlerinde. Dev yatırım bankaları, jeopolitik risklerin kalıcı olacağı ve faiz indirim döngüsünün devam edeceği varsayımıyla tahminlerini güncelledi.

Tahminler incelendiğinde, İsviçreli UBS ve ABD'li JPMorgan'ın 5.000 dolar hedefiyle en "boğa" (yükseliş beklentisi olan) kurumlar olduğu görülüyor.

Alman Commerzbank ise 4.200 dolar tahminiyle daha temkinli ve düşüş yönlü bir duruş sergiliyor.

ALTINS1 mi yoksa fiziki altın mı almak daha kârlı?

İŞTE DEVLERİN 2026 ALTIN TAHMİNLERİ

Dünyaca ünlü 7 bankanın 2026 yılı için ons altın fiyat beklentileri şöyle sıralandı:

• UBS (İsviçre): 5.000 dolar

• JPMorgan (ABD): 4.600 – 5.000 dolar

• Goldman Sachs (ABD): 4.900 dolar

• Bank of America (ABD): 4.538 dolar

• Morgan Stanley (ABD): 4.500 dolar

• Deutsche Bank (Almanya): 4.450 dolar

• Commerzbank (Almanya): 4.200 dolar

Uzmanlar, 2026 yılında da ABD'nin para politikaları ve küresel çatışma bölgelerinden gelecek haber akışlarının, bu tahminlerin gerçekleşmesinde belirleyici rol oynayacağını vurguluyor.