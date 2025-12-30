Altın ve gümüş fiyatlarında son haftalarda yaşanan geri çekilme, piyasayı yakından izleyenler için sürpriz olarak görülmüyor. Teknik analiz perspektifinden bakıldığında, her iki metal de uzun süre boyunca 200 günlük hareketli ortalamalarının oldukça üzerinde seyretmişti. Bu durum, fiyatların “aşırı alım” bölgesine girdiğine işaret ediyordu.

Uzmanlara göre bu tür düzeltmeler, yükseliş trendinin sağlıklı şekilde devam edebilmesi için kaçınılmaz. Gümüş tarafında 65–70 dolar bandı, altında ise 2.500 dolar seviyesi güçlü teknik destek noktaları olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin korunması halinde, orta vadeli yükseliş senaryosunun bozulmadığı ifade ediliyor.

Psikolojik ve Temel Destekler

Değerli metallerde yalnızca teknik seviyeler değil, temel dinamikler de fiyatlamalar açısından belirleyici olmaya devam ediyor. Küresel belirsizlikler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme politikaları, altına olan talebi canlı tutuyor.

Gümüş tarafında ise endüstriyel talep ön plana çıkıyor. Elektrikli araçlar, güneş panelleri ve yarı iletken teknolojilerinde gümüş kullanımının artması, metalin uzun vadeli hikâyesini destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

2026 Stratejisi

Analistlere göre 2026 yılında merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi, faiz indirim sürecinin devam etmesi ve küresel likiditenin artması, değerli metaller için olumlu bir zemin yaratıyor. Bu nedenle mevcut geri çekilmeler, bazı uzmanlar tarafından “yıl sonu indirimi” olarak nitelendiriliyor.

Uzman görüşleri, bu dönemin 2026 portföylerini şekillendirmek isteyen yatırımcılar için stratejik bir fırsat penceresi sunduğu yönünde birleşiyor. Ancak kısa vadeli oynaklığın sürebileceği de özellikle vurgulanıyor.