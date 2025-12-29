Değerli metaller piyasasında 2025 yılı tam bir gövde gösterisine sahne oluyor. Altın ve gümüşteki devasa yükselişlerin ardından yatırımcılar "Sıradaki hangisi?" sorusunu sorarken, JPMorgan beklenen cevabı verdi. Bankanın raporuna göre, uzun süredir baskı altında kalan ve otomotiv sektörünün kalbi sayılan paladyum, emtia piyasasının yeni yıldızı olmaya aday.

Neden Paladyum? Neden Şimdi?

JPMorgan analistlerine göre paladyumu öne çıkaran üç temel faktör bulunuyor:

"Yakalamalı Rallisi" (Catch-up Trade): Altın ve gümüş yılbaşından bu yana %70'in üzerinde getiri sağlarken, paladyum bu ralliye oldukça geç katıldı. Analistler, yatırımcıların "pahalı" hale gelen altından kâr alıp, görece "ucuz" kalmış paladyuma geçmeye başladığını belirtiyor.

Arz Sıkışması ve Tarifeler: ABD'nin kritik mineraller listesinde yer alan paladyum, özellikle Rusya kaynaklı arz endişeleri ve olası gümrük tarifeleri nedeniyle fiziksel piyasada sıkışmaya başladı. Londra stoklarındaki azalma, fiyatları yukarı iten en büyük güç.

Hibrit Araç Sürprizi: Tam elektrikli araçlara geçişin beklenenden yavaş olması ve hibrit araç talebinin patlaması, paladyuma olan endüstriyel ihtiyacı yeniden canlandırdı.

Fiyat Beklentileri: HEDEF 2.000 Dolar!

Piyasada paladyumun ons fiyatı son haftalarda %90'ın üzerinde bir artışla 1.800 dolar sınırını aşarak son 3 yılın zirvesini gördü. JPMorgan ve diğer önde gelen kurumların analizleri, teknik olarak 2.000 - 2.300 dolar bandının kısa vadede test edilebileceğine işaret ediyor.

Analist Notu: "Yatırımcılar, Fed faiz indirimleri sonrası bu metalleri altına göre daha yüksek getiri potansiyeli olan (yüksek beta) alternatifler olarak görüyor. Paladyumdaki bu uyanış, sadece bir tepki yükselişi değil, yapısal bir açığın sonucu olabilir."

Not: Bu içerik JPMorgan raporları ve piyasa verileri doğrultusunda hazırlanmış bir haber derlemesidir, yatırım tavsiyesi değildir.