Türkiye, Yalova’dan gelen acı haberle sarsıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ’a yönelik 15 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonların Yalova ayağında güvenlik güçlerine ateş açıldığını ve çıkan çatışmada şehitler verildiğini duyurdu.

POLİSİN ÜZERİNE ATEŞ AÇILDI

Olay, saat 02.00 sıralarında Yalova Merkez İsmet Paşa Mahallesi, Seher Sokak’ta meydana geldi. Emniyet güçleri, DEAŞ üyelerinin saklandığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi. Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine sıcak çatışma çıktı.

Hain saldırıda 3 polis memurumuz şehit olurken, 8 polis ve 1 bekçi olmak üzere toplam 9 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralılar derhal hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

“SİVİLLER İÇİN CANLARINI ORTAYA KOYDULAR”

Operasyonun detaylarını paylaşan Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerinin büyük bir fedakarlık örneği sergilediğine dikkat çekti. Teröristlerin bulunduğu evde sivillerin de olduğunun tespit edilmesi üzerine, operasyonun seyri değişti.

Polis ekipleri, içerideki 5 kadın ve 6 çocuğun zarar görmemesi için kendi canlarını hiçe sayarak çok hassas bir çalışma yürüttü.

Operasyon sonucunda evdeki kadın ve çocuklar sağ salim tahliye edilirken, çatışmaya giren 6 DEAŞ’lı terörist ölü olarak ele geçirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin Türk vatandaşı olduğu belirtildi.

15 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bakan Yerlikaya, Yalova’daki çatışmanın Türkiye genelindeki geniş çaplı terör operasyonunun bir parçası olduğunu belirtti.

Sabah saatlerinde 15 ilde toplam 108 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendiği, son bir ayda ise örgüte yönelik operasyonlarda 137 şüphelinin yakalandığı bilgisi paylaşıldı.

"KAHRAMANLARIMIZ DESTAN YAZDI"

Saat 09.40’ta tamamlanan operasyonun ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polislerimiz için taziye mesajı yayınladı:

"Bu topraklarda huzur ve güvenliğimizi HEDEF alanlar, karşılarında daima cesareti ve fedakarlığıyla destan yazan güvenlik güçlerimizi bulmaktadır. Şehitlerimiz aziz milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını ortaya koymuşlardır. Onlar görevini yaparken şehadete yürüyen kahramanlarımızdır. Şehit polislerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."