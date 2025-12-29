Türkiye’yi yasa boğan Yalova’daki terör saldırısının ardından Ankara’dan adli sürece ilişkin ilk detaylı açıklama geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 3 kahraman polisimizin şehit olduğu çatışmayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR: 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bakan Tunç, hain saldırının hemen ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçildiğini belirtti.

Olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için yargının teyakkuzda olduğunu vurgulayan Tunç, soruşturmanın kapsamının genişletildiğini duyurdu.

Bakan Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir."

ŞEHİTLERE RAHMET MESAJI

Adalet Bakanı, açıklamasında şehit düşen güvenlik güçlerini de unutmadı. Tunç, "Yapılan operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum" diyerek, emniyet teşkilatına ve şehit ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki sorgu işlemlerinin devam ettiği, soruşturmanın ilerleyen saatlerde genişleyebileceği öğrenildi.