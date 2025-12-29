Alman Haber Ajansı’nın (DPA) haberine göre, Sol Parti’nin soru önergesine yanıt veren Almanya Ekonomi Bakanlığı, hükümetin bu yıl 8 Aralık itibarıyla 8,40 milyar avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdiğini açıkladı.

Buna göre Almanya'nın silah ve askeri malzeme ihracatı, 2023’te 12,15 milyar avro ve 2024’te 13,33 milyar avro ile kırılan rekorların ardından 2025’te gerilemiş oldu.

Verilen yanıtta, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna’ya yapılan silah ihracatındaki belirgin düşüş dikkati çekti. Berlin yönetimi, Kiev’e bu yıl 1,14 milyar avroluk silah ve askeri teçhizat satışına onay verdi. Almanya’nın Ukrayna’ya silah ihracatı 2024’te 8,15 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Öte yandan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) oluşturduğu ve Mayıs 2025’te göreve başlayan yeni Alman hükümeti, bu yıl toplam 5,39 milyar avro değerinde silah ve askeri malzeme satışına onay verdi.

Alman hükümeti, en fazla silah ve askeri malzeme ihracatını 1,31 milyar avro ile Norveç’e yaptı.

