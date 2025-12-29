Türk bankacılık sektörü, 2025 yılının Kasım ayında da büyüme ivmesini sürdürdü.

BDDK tarafından paylaşılan verilere göre, sektörün toplam aktif büyüklüğü 2024 yıl sonuna kıyasla 12 trilyon 300 milyar TL artış göstererek 44 trilyon 967 milyar TL seviyesine ulaştı.

Bu rakamlar, sektörün aktif toplamda yüzde37,7 oranında büyüdüğünü ortaya koydu.

KREDİ VE MEVDUATTA ÇİFT YÖNLÜ YÜKSELİŞ

Ekonominin çarklarını döndüren en önemli kalem olan kredilerde de güçlü bir artış gözlemlendi. Kasım 2025 itibarıyla:

• Kredi Hacmi: 2024 sonuna göre yüzde38,1 artışla 22 trilyon 174 milyar TL'ye yükseldi.

• Mevduat: Bankaların en büyük fon kaynağı olan mevduat ise yüzde37,9 artış kaydederek 26 trilyon 69 milyar TL seviyesine çıktı.

• Menkul Değerler: Bankaların portföyündeki menkul değerler toplamı yüzde32,1 artışla 6,9 trilyon TL oldu.

SEKTÖRÜN SAĞLIK GÖSTERGELERİ: SERMAYE GÜÇLÜ, TAHSİLAT SORUNU DÜŞÜK

Büyüme rakamlarının yanı sıra sektörün risk göstergeleri de "sağlıklı" bir görünüme işaret etti.

Bankacılık sektörü için kritik bir gösterge olan sermaye yeterliliği rasyosu (SYR), yasal sınırların oldukça üzerinde, yüzde19,20 seviyesinde gerçekleşti.

Kredilerin takibe dönüşüm oranı (NPL) ise yüzde2,43 olarak kaydedildi. Bu oran, sektörün aktif kalitesinin korunduğunu ve tahsilat kabiliyetinin güçlü kaldığını gösteriyor.

KÂRLILIK VE ÖZKAYNAKLAR

Bankacılık sektörü, 2025 yılının ilk 11 ayında (kasım dönemi sonu itibarıyla) 842 milyar 845 milyon TL net kâr elde etti.

Aynı dönemde bankaların özkaynak toplamı, yüzde34,8'lik bir artışla 3 trilyon 919 milyar TL'ye ulaştı.