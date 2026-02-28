Ortaca ve Dalaman’da birçok cadde ve mahallede asfalt, kaldırım, yağmursuyu ve içme suyu imalatları yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü yol yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Ortaca ve Dalaman ilçelerinde toplam 545 milyon 574 bin 920 TL’lik yol yatırımının çalışmalarına Sarıgerme-Fevziye güzergâhından başlandı.

Sarıgerme-Fevziye’de 7 bin 100 metrelik yolda sıcak asfalt ve kaldırım çalışmaları devam ediyor.

SU İMALATLARI DA YAPILACAK

Yatırım kapsamında Ortaca ve Dalaman’da onlarca cadde ve mahallede asfalt, kaldırım, yağmursuyu ve içme suyu imalatları yapılacak.

Büyük ölçekli yatırımla birlikte Ortaca ve Dalaman’da ulaşım altyapısının daha güvenli, konforlu ve modern bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Ortaca Sarıgerme Mahalle Muhtarı Musa Varol, 1999 yılından bu yana muhtarlık görevini yürüttüğünü belirterek yolun yenilenmesinin mahalle için büyük önem taşıdığını söyledi. Muhtar Varol, "Yolumuz çok kötü durumdaydı, turizme hizmet edecek bir yol değildi. Şu haliyle mükemmel bir yol oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras Bey’e ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü’nde Harita Teknikeri olarak görev yapan Süleyman Soy, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Ortaca ve Dalaman ilçelerimizde şehir içi ve turizm yollarına verdiğimiz önem doğrultusunda imalat çalışmalarına Sarıgerme Fevziye yolunda başlamış bulunmaktayız. Ortaca ve Dalaman ilçelerimizi kapsayan bu büyük proje 520 gün içinde tamamlanacak olup, bölgenin ulaşım altyapısını daha güvenli, daha konforlu ve daha modern bir yapıya kavuşturacak" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ortaca ve Dalaman’da hayata geçirilen yol yatırımlarının bölgenin gelişimine önemli katkı sağlayacağını belirterek, Ortaca ve Dalaman, hem yerleşik nüfusu hem de turizm potansiyeliyle kentin önemli bölgeleri arasında yer aldığını, bu nedenle ulaşım altyapısını güçlendirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Başkan Aras, güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı oluşturmak için çalıştıklarını, Muğla’nın her noktasına eşit ve adil hizmet götürmeye devam edeceklerini, 545 milyon 574 bin 920 TL’lik yol yatırımının Ortaca ve Dalaman ilçelerine hayırlı olmasını diledi.