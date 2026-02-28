Dijital finans dünyasında güvenlik çıtası yükseliyor. SPK’nın bugün yürürlüğe giren yeni düzenlemesi, aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketlerinin yanı sıra artık kripto varlık hizmet sağlayıcılarını da kapsıyor.

Bu hamle ile Türkiye’deki kripto ekosisteminin kurumsallaşması ve denetlenebilirliği adına dev bir adım daha atılmış oldu.

KRİPTO VARLIK PLATFORMLARI DA KAPSAMA ALINDI

Yapılan değişiklikle tebliğin adı ve amacı güncellenerek kapsamı genişletildi.

Artık kripto varlık hizmet sağlayıcıları da uzaktan kimlik tespiti yaparken ve müşterileriyle elektronik sözleşme kurarken SPK’nın belirlediği standartlara uymak zorunda kalacak.

SIKI DENETİM VE "CANLILIK" TESTİ ZORUNLULUĞU

Yeni düzenleme, dijital süreçlerde dolandırıcılık riskini minimize etmeyi hedefleyen sert kurallar getiriyor:

• Prosedür Zorunluluğu: Kuruluşlar sürece başlamadan önce iş akış prosedürleri oluşturacak, sistemi test edecek ve sonuçları raporlayacak.

• Yılda İki Kez Denetim: Uzaktan kimlik tespiti prosedürleri yılda en az iki kez gözden geçirilecek; güvenlik ihlali veya mevzuat değişikliği durumunda anında güncellenecek.

• Sahte Yüz Teknolojisine Karşı Önlem: Görüntülü görüşmelerde kişinin canlılığını tespit eden yöntemler kullanılacak ve "deepfake" gibi sahte yüz teknolojilerine karşı ilave tedbirler alınacak.

YAPAY ZEKA DÖNEMİ BAŞLIYOR

Tebliğin en dikkat çekici maddelerinden biri, uzaktan kimlik tespitinde yapay zeka temelli uygulamaların önünün açılması oldu.

Ancak bu teknolojilerin kullanımında MASAK düzenlemeleri esas alınacak ve SPK, yapay zeka kullanan kuruluşlar için ek güvenlik kriterleri belirleyebilecek.

ELEKTRONİK SÖZLEŞMELER ARTIK "YAZILI" HÜKMÜNDE

Dijitalleşmeyi kolaylaştıran bir diğer önemli madde ise, belirlenen güvenlik yöntemleriyle elektronik ortamda kurulan sözleşmelerin hukuken "yazılı şekilde kurulmuş" sayılması oldu.

Bu düzenleme, kağıt israfını ve operasyonel yükü azaltırken, işlemlerin hızlanmasını sağlayacak.