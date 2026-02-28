Ekonomik programın kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Bakan Şimşek, 2026 yılındaki düşüş beklentisinin somut politikalara dayandığını belirtti.

Şimşek, "2026’da enflasyon niye düşsün? Çünkü para, maliye ve gelirler politikası belirleyici olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Hizmet ve gıda enflasyonundaki gecikmeli düşüşe dikkat çeken Şimşek, kira enflasyonu gibi para politikasıyla doğrudan çözülemeyecek kalemler için konut arzını artırdıklarını söyledi.

"BANKALAR FAİZ İNDİRİMİNİ ER YA DA GEÇ YANSITIYOR"

İş dünyasının en çok merak ettiği konulardan biri olan kredi maliyetleri hakkında da konuşan Şimşek, bankaların TCMB’nin faiz indirimlerine uyum sağladığını ifade etti.

Bakan, "Faizler düşüyor mu? TCMB faiz indiriyor ama bankalar bunu yansıtmıyor mu? Bankalar erken ya da geç ama yansıtıyor" diyerek piyasadaki faiz geçişkenliğinin sürdüğünü vurguladı.

ÜRETİME VE YATIRIMA SINIRSIZ KREDİ DESTEĞİ

Bakan Şimşek, 2026 projeksiyonunda yatırımcıya yönelik kısıtlamaların olmadığını şu sözlerle açıkladı:

• Kredi Sınırlaması Yok: Yatırım yapmak isteyene, ihracatçıya, tarım sektörüne, esnafa ve deprem bölgesine yönelik kredi sınırlaması bulunmuyor.

• KOBİ ve Sanayiciye Destek: Hazine kefaletli desteklerin sürdüğünü belirten Şimşek, sanayiciye piyasa faizlerinin çok altında finansman imkanları sunulduğunu hatırlattı.

• İstihdam Odaklı Teşvik: Emek yoğun sektörler için asgari ücret istisnası ve AR-GE destekleri gibi mekanizmaların devrede olduğu belirtildi.

"DÜNYANIN MERKEZİ ÇORUM"

Dünya ekonomisindeki tektonik hareketlere de değinen Şimşek, Türkiye’nin jeopolitik konumunun büyük bir avantaj olduğunu söyledi.

"Google’a göre dünyanın merkezi Çorum" diyerek espri yapan Bakan;

sağlık turizmi, eğitim, inşaat ve savunma sanayi gibi alanlarda Türkiye’nin küresel ölçekte ilk 5 veya ilk 10 hedefinden vazgeçmediğini belirtti.

Özellikle savunma sanayi harcamalarının 2035’te 6,6 milyar doları bulacağını öngörerek, bu alandaki birikimin sağlık ve tarım teknolojilerine de aktarılacağını paylaştı.