Küresel finans devi Bank of America’nın şubat ayı boyunca Borsa İstanbul’da gerçekleştirdiği işlemler, yatırımcılar için kritik bir yol haritası sunuyor.

Piyasadaki genel satış baskısına rağmen BofA’nın bazı sektörlerde yoğunlaşan alımları dikkat çekti.

ALIM LİSTESİNİN ZİRVESİNDE SANAYİ VE BANKACILIK VAR

BofA, şubat ayında rotasını demir-çelik ve bankacılık sektörüne kırdı. Dev bankanın en çok portföy eklediği şirket 4,26 milyar TL ile Ereğli Demir ve Çelik (EREGL) oldu.

Listenin devamında ise şu isimler yer aldı:

• Yapı Kredi Bankası (YKBNK): 4,07 milyar TL alım.

• ASTOR Enerji (ASTOR): 4,01 milyar TL alım.

• Akbank (AKBNK): 3,06 milyar TL alım.

• Koç Holding (KCHOL): 2,06 milyar TL alım.

Listenin alt sıralarında ise Ford Otosan, Türk Altın İşletmeleri ve TAV Havalimanları BofA'nın radarına giren diğer hisseler oldu.

SATIŞ TARAFINDA "TÜPRAŞ" DEPREMİ

BofA'nın şubat ayında en sert satış yaptığı hisse, 5,56 milyar TL'lik çıkışla Tüpraş (TUPRS) oldu.

Havacılık sektörü de yabancı satışından nasibini aldı; Türk Hava Yolları (THYAO) 2,87 milyar TL, Pegasus (PGSUS) ise 1,20 milyar TL'lik satışla listenin üst sıralarında yer buldu.

BofA'nın En Çok Satış Yaptığı Diğer Hisseler:



• Sabancı Holding (SAHOL): 2,84 milyar TL.

• Şişecam (SISE): 1,66 milyar TL.

• BİM (BIMAS): 1,66 milyar TL.

