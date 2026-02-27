Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT), 27 Şubat 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada yeni bir sözleşmeye imza attığını duyurdu.

3,8 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME

Şirketten yapılan bildirimde, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı bir kurumun Türkiye genelindeki operasyonlarının daha verimli yürütülmesi amacıyla ihtiyaç duyduğu "Görev kritik" ses haberleşme sistemi tedariği kapsamında, yurtiçinde faaliyet gösteren bir firma ile 3 milyon 800 bin ABD doları tutarında sözleşme imzalandığı belirtildi.

FİNANSALLARA OLUMLU KATKI BEKLENTİSİ

Açıklamada, söz konusu sözleşmenin şirketin finansal tablolarına olumlu katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.

Ayrıca ürünlerin yalnızca savunma sanayi alanında değil, sivil kullanım amaçlı kritik haberleşme projelerinde de yer alacak olması nedeniyle iş çeşitliliği ve iş geliştirme faaliyetlerine katkı sunacağı değerlendiriliyor.

ONRYT BUGÜN YÜKSELİŞTE

Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT), bugünkü işlemlerde güçlü alımlarla dikkat çekiyor.

Hisse, 17.05 yazım saati itibarıyla yüzde 3,73'lük primle 66,70 TL seviyesinde seyrediyor.