Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 27 Şubat 2026 Cuma gününü yüzde 1,16 değer kaybıyla 13.717,81 puandan kapattı.

Endeks gün içinde en düşük 13.552,80, en yüksek ise 13.967,19 puanı gördü. Toplam işlem hacmi 224 milyar 204 milyon TL olarak kaydedildi.

Küresel piyasalarda, ABD-İran görüşmelerinden henüz somut bir sonuç çıkmaması ve yapay zeka ile teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişeleri fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

İŞSİZLİK VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 8,1 oldu. Genç işsizlik oranı, 0,1 puan yükselişle yüzde 14,3 olarak gerçekleşti.

Ayrıca Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ocakta aylık yüzde 7,74, yıllık yüzde 34,07 arttı.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMLARI

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde aylık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.800 ve 13.700 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

