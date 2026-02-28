Yatırımcıların portföylerini çeşitlendirme arayışı, fon performanslarına yansımaya devam ediyor. Haftalık verilere göre yatırım fonları ortalama yüzde 0,65, BES fonları ise yüzde 0,75 oranında değer kazandı.

FON SEPETİ STRATEJİSİ KAZANDIRDI

Haftanın genelinde "fonların fonu" olarak bilinen Fon Sepeti Fonları her iki kategoride de en çok yükselen grup oldu.

• Yatırım Fonları: Fon sepeti kategorisi yüzde 2,21 yükselirken, kategori bazında değer kaybeden bir fon grubu olmadı.

• BES Fonları: yüzde 1,82’lik artışla Fon Sepeti Fonları zirvede yer aldı; emeklilik tarafında da haftayı ekside kapatan bir fon grubu kaydedilmedi.

ZİRVEDEKİLER VE SERT DÜŞÜŞLER

Haftalık bazda bireysel fon performanslarında ise uçurum yaşandı.

• Yatırım Fonu Şampiyonu: yüzde 61,65 gibi olağanüstü bir artış sergileyen NEO Portföy Sekizinci Serbest Fon haftanın en çok kazandıranı oldu.

• Emeklilik Fonu Lideri: Emtia piyasasındaki hareketlilikle birlikte Katılım Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 18,04 yükselişle BES tarafında yatırımcısına en çok kazandıran fon olarak belirlendi.

Öte yandan ONE Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon, yüzde 63,16’lık sert düşüşüyle haftanın en çok kaybettiren yatırım fonu olurken; BES tarafında en fazla kayıp yüzde 1,36 ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu’nda görüldü.

ANALİST NOTU: GÜMÜŞ VE KARMA PORTFÖY ÖNE ÇIKIYOR

Piyasa analistleri, gümüş fonlarındaki yükselişin küresel jeopolitik risklerle (İran-İsrail gerilimi) doğrudan bağlantılı olduğunu, fon sepeti fonlarındaki başarının ise "risk dağıtma" stratejisinin bu tür belirsiz dönemlerde ne kadar koruyucu olduğunu kanıtladığını belirtiyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.