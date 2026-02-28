Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı açık ara gümüş oldu.

Gram Gümüş: Haftalık bazda yüzde 20,11 gibi rekor bir yükselişle kapanışını 132,5 TL’den yaptı.

Ons Gümüş: Yatırımcısına yüzde 19,62 kazandırarak 93,8 dolardan haftayı tamamladı.

ALTIN TARAFINDA DA RALLİ DEVAM ETTİ

Gram ve Çeyrek Altın: Haftalık bazda yüzde 5,66 değer kazanarak güçlü duruşunu sürdürdü. Gram altın kapanışını 7.435,9 TL’den yaptı.

Ons Altın: Haftayı yüzde 5,24 primle 5.263 dolardan kapattı.

DÖVİZ KURLARINDA SAKİN SEYİR

Döviz tarafında artışlar değerli metallere oranla daha sınırlı kaldı:

Euro: Haftalık bazda yüzde 0,66 ile döviz kurları arasında en çok kazandıran oldu.

Dolar: Yüzde 0,41 prim yaparak haftayı 43,93 TL seviyesinden kapattı.

Sterlin: Yüzde 0,39 artışla 59,25 TL’den kapanış gerçekleştirdi.

BORSA VE ENERJİ GRUBU

BİST 100: Yatırım araçları arasında haftanın kaybedeni borsa oldu. Borsa İstanbul haftalık bazda yüzde 0,63 değer kaybederek 13.717,81 puana geriledi.

Petrol: Ham petrol fiyatları yüzde 0,46 gibi sınırlı bir artışla haftayı 67 dolardan noktaladı.

