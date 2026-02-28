Borsa İstanbul’da 23-27 Şubat haftası, satıcılı bir seyirle geride kaldı. Haftaya 14.092 puandan başlayan BIST 100 endeksi, hafta boyunca 13.552 ile 14.190 puan arasında dalgalandıktan sonra haftalık yüzde 1,55 kayıpla 13.717,81 puandan kapandı.

SEKTÖREL AYRIŞMA: BANKACILIK DİRENDİ, HOLDİNGLER ÇÖKTÜ

Haftanın en dikkat çekici detayı endeksler arasındaki keskin uçurum oldu.

• Bankacılık Endeksi (XBANK): Yüzde 1,60 yükselişle haftayı artıda kapatarak piyasayı ayakta tutmaya çalıştı.

• Holding Endeksi (XHOLD): Yüzde 8,22 gibi ağır bir kayıpla haftanın en kötü performansını sergiledi.

• Sanayi Endeksi (XUSIN): Yüzde 1,13 değer kaybıyla negatif tarafta yer aldı.

HAFTANIN "EN"LERİ: KAZANDIRANLAR VE KAYBETTİRENLER

Piyasadaki genel düşüşe rağmen bazı hisseler pozitif ayrışmayı başardı:

Zirvedekiler:



• DSTKF (Destek Finans Faktoring): yüzde 17,41 artışla haftanın şampiyonu oldu.

• KTLEV (Katılım Evim): yüzde 12,61 değer kazandı.

• MAGEN (Margün Enerji): yüzde 10,04 yükseliş kaydetti.

Düşenler:

• KLRHO (Kiler Holding): yüzde 29,47 kayıpla haftanın en çok can yakan hissesi oldu.

• TKFEN (Tekfen Holding): yüzde 13,69 değer kaybetti.

• PASEU (Pasifik Eurasia Lojistik): yüzde 12,10 düştü.

DEVLER LİGİ: ASELSAN LİDERLİĞİNİ KORUMAYA DEVAM EDİYOR

Piyasa değeri bakımından ASELSAN, 1 trilyon 468 milyar TL’lik devasa hacmiyle Türkiye’nin en değerli şirketi unvanını koruyor.

Onu, ikincilik koltuğunu geri alan Garanti BBVA (672 milyar TL) ve üçüncü sıradaki Enka İnşaat (610 milyar TL) takip ediyor.

İşlem hacminde ise Türk Hava Yolları (THYAO), 69,9 milyar TL ile yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği kağıt olma özelliğini sürdürdü.

ANALİST NOTU: MART AYINA DİKKAT!

Uzmanlar, endeksin 13.500 puan seviyesindeki desteğinin kritik olduğunu belirtiyor.

Mart ayının ilk haftasında açıklanacak ekonomik veriler ve Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin, borsanın 14 bin puanı yeniden test EDIP etmeyeceğini belirleyeceği öngörülüyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASELS 322 23.442.149.896,25 % 3.54 18:10 THYAO 307.5 18.746.575.366,25 % -1.28 18:10 ISCTR 16.91 11.861.274.001,77 % -1.69 18:10 AKBNK 90.15 10.455.198.161,50 % -1.69 18:10 ASTOR 188 8.926.275.077,80 % 1.62 18:10 Tüm Hisseler

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.