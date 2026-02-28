Şubat ayını tarihi bir rekorla kapatmaya hazırlanan altın piyasası, haftayı güçlü bir toparlanmayla tamamlıyor.

Orta Doğu’da, özellikle İran’a yönelik askeri müdahale riskinin yarattığı tedirginlik, portföylerde "güvence" arayışını zirveye taşıdı.

Spot altın, haftalık bazda yüzde 2’den fazla değer kazanarak 5.232,50 dolar seviyesine ulaştı.

HİSSE SENETLERİNDEN KAÇIŞ, ALTINA DÖNÜŞ

Piyasalardaki yön değişimini değerlendiren Blue Line Futures Baş Stratejisti Phillip Streible, S&P 500 endeksinin 7.000 puan direncini aşamadığına dikkat çekerek, "Hisse senetleri düşerken altın tutmanın portföy çeşitlendirmesi açısından ne kadar kritik olduğu bir kez daha kanıtlandı," ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere altın, ocak ayında gördüğü 4.400 dolarlık dip seviyesinden bu yana yüzde 19’luk bir sıçrama gerçekleştirdi.

GÜMÜŞTE AGRESİF YÜKSELİŞ: HAFTALIK YÜZDE 10 KAZANÇ

Değerli metaller arasında asıl sürprizi ise gümüş yaptı. Altındaki yükseliş ivmesini geride bırakan spot gümüş, ons başına 93,39 dolara ulaşarak haftayı yüzde 10’un üzerinde bir primle kapattı.

Gümüş, dip seviyelerinden bu yana toplamda yüzde 45’ten fazla yükseliş kaydederek yatırımcısının yüzünü güldürdü.

ŞUBAT PERFORMANSI: ALTIN MI, GÜMÜŞ MÜ?

Şubat 2026 sonu itibarıyla altın ve gümüş arasındaki rekabette gümüş hem aylık bazda hem de dip seviyelerden dönüş hızıyla bu ayın açık ara kazananı oldu.

Mart ayı ise her iki metal için de "yüksek volatilite (oynaklık) ve fırsat" ayı olmaya aday görünüyor.

Şubat ayı, değerli metaller için adeta bir "hız treni" gibiydi. Ay başında yaşanan sert düşüşlerin ardından gelen toparlanmada gümüş, altına kıyasla çok daha agresif bir yükseliş sergiledi.

NEDEN GÜMÜŞ?

Gümüş hem finansal bir varlık hem de endüstriyel bir metaldir. Jeopolitik risklerin yanına sanayi talebi de eklenince, gümüşün düşük fiyatlı (altına göre) olması spekülatif hareketleri hızlandırdı ve yatırımcısına bu ay çok daha yüksek bir marj sundu.

Gümüşün 100 dolar psikolojik barajına doğru bir ivmesi var. Eğer Mart ayında küresel imalat verileri (PMI) güçlü gelirse, gümüş altına göre yine daha hızlı koşabilir. Altın/Gümüş rasyosunun gümüş lehine daralması bekleniyor.

Ancak gümüş, doğası gereği altından çok daha oynak. Sert bir kâr satışı gelmesi durumunda düşüşü de altına göre daha derin olabilir.

MART AYI BEKLENTİLERİ: HANGİSİ ÖNE ÇIKIYOR?

Mart ayında piyasaların odak noktası Fed'in faiz patikası ve ABD istihdam verileri olacak.

Mart ayında Orta Doğu'da gerilim sürerse, altın 5.400 dolar direncini zorlayabilir. Hisse senedi piyasalarındaki (S&P 500) olası bir resesyon korkusu, yatırımcıyı "en güvenli" liman olan altına daha çok itecektir.

Fed'den gelecek şahin (faiz artırımı veya sabit tutma yönünde) açıklamalar altını 5.000 dolar bandına geri çekebilir.

Sonuç; şubat ayının galibi Gümüş oldu. Mart ayı için ise analistler, altının "portföy sigortası" rolünün daha çok öne çıkabileceği bir konsolidasyon (hazmetme) dönemi bekliyor.

ANALİSTLERİN GÖZÜ FED VE ENFLASYON VERİLERİNDE

Fiyatlardaki yükseliş trendine rağmen uzmanlar temkinli iyimserliğini koruyor:

• Kontrollü Konsolidasyon: FP Markets Baş Analisti Aaron Hill, altının yapısal olarak güçlü kaldığını ancak kısa vadede "kontrolsüz bir ivme" yerine bir konsolidasyon sürecine girebileceğini öngörüyor.

• Enflasyon Baskısı: ABD’de açıklanan yüzde 2,9’luk toparlanma enflasyonu (beklenti yüzde 2,6), Federal Rezerv’in faiz indirimlerini erteleyebileceği endişesini doğurarak altın üzerinde bir baskı unsuru oluşturabilir.

• Tahvil Rekabeti: MarketGauge’dan Michele Schneider ise 10 yıllık tahvil getirilerinin yüzde 3,95’e gerilemesinin altına rakip olabileceğini ve altının 5.400 dolar seviyesinde güçlü bir dirençle karşılaşabileceğini belirtti.

GELECEK HAFTA KRİTİK: İSTİHDAM VERİLERİ BEKLENİYOR

Zaye Capital Markets Baş Yatırım Sorumlusu Naeem Aslam, önümüzdeki haftanın ekonomik takvim açısından oldukça yoğun olduğunu vurguladı.

Özellikle Cuma günü açıklanacak olan ABD Tarım Dışı İstihdam verilerinin altın alıcıları için yeni bir fırsat yaratabileceği düşünülüyor.

Yatırımcıların Ajandası (Önümüzdeki Hafta):



• Pazartesi: ISM İmalat PMI

• Çarşamba: ADP Özel Sektör İstihdamı & ISM Hizmet PMI

• Perşembe: İşsizlik Maaşı Başvuruları

• Cuma: Tarım Dışı İstihdam & Perakende Satışlar

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.