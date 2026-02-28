Hafta sonuna girilirken gelen savaş haberi özellikle kripto para piyasalarında sert satış dalgasını tetikledi. Bitcoin (BTC) yüzde 5’ten fazla değer kaybederek 63 bin 800 dolar seviyelerine çekilirken, Ethereum (ETH) cephesinde kayıplar yüzde 8’i aşarak derinleşti.

ALTINDA "HAYAL EDİLEMEZ" REKOR SENARYOSU

Jeopolitik tansiyonun küresel piyasalar üzerindeki gölgesi büyürken, Fransız yatırım bankası Natixis’ten altın fiyatlarına dair çarpıcı bir uyarı geldi. Banka, ABD ve İran arasındaki gerilimin sıcak bir çatışmaya dönüşmesi durumunda, altının "güvenli liman" rolünün fiyatları hayal edilemez seviyelere taşıyabileceğini belirtti.

Yapılan analize göre, bir saldırının başlamasını takip eden sadece iki hafta içinde ons altın fiyatlarının 5.500 dolar ile 5.800 dolar bandına ulaşabileceği öngörülüyor.

GÜMÜŞTE 100 DOLAR HEDEFİ

Haftanın en fazla prim yapan yatırım araçlarından biri olan gümüşün seyri de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Emtia ve döviz uzmanı Anuj Gupta, jeopolitik risklerin etkisiyle gümüş fiyatlarının ons başına 100 dolar seviyesine ulaşabileceğini ifade etti.

Gupta’nın beklentilerine göre, güvenli liman talebinin artmasıyla birlikte gümüşün kısa vadede 95 ila 98 dolar bandına yükselmesi bekleniyor.

PAZARTESİ GÜNÜ PİYASALAR İÇİN KRİTİK BEKLENTİ

Uzman Anuj Gupta, işlemlerin yeniden başlayacağı Pazartesi günü için altın ve gümüşte yukarı yönlü sert bir açılış bekliyor. İran'daki gerilimin tırmanması nedeniyle her iki değerli metalin de görünümünün olumlu olduğunu belirten Gupta, güvenli liman arayışının fiyatları tetikleyeceğini vurguladı. Uzman değerlendirmesinde, altının ilk etapta 5.300 ila 5.350 dolar seviyelerini test edebileceğini, gümüşün ise bu yükselişe eşlik ederek tarihi zirvelerini zorlayacağını sözlerine ekledi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.