Orta Doğu, 2026 yılının en kritik sabahına uyandı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre İran’ın başkenti Tahran’da stratejik noktaların yakınlarında şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Patlamaların hemen ardından İsrail cephesinden beklenen açıklama geldi.

KATZ: "GEREKEN ADIMI ATTIK"

İsrail Savunma Bakanı Katz, yaptığı acil basın açıklamasında, İsrail ordusunun (IDF) İran topraklarındaki hedeflere yönelik "önleyici bir saldırı" başlattığını teyit etti.

Katz, bu operasyonun İsrail’in güvenliğini tehdit eden unsurları bertaraf etmek amacıyla düzenlendiğini savunarak, "Tehdit kapımıza dayanmadan müdahale etme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'DE SİREN SESLERİ

Katz'ın operasyon açıklamasının hemen ardından İsrail genelinde siren sesleri yankılanmaya başladı.

İsrail ordusu, sivilleri bomba sığınaklarına yakın durmaları ve zorunlu olmayan tüm seyahatlerden kaçınmaları konusunda uyardı.

Ordudan yapılan bilgilendirmede, söz konusu proaktif uyarının İsrail topraklarına yönelik olası bir misilleme füze saldırısına karşı halkı hazırlamak amacıyla yapıldığı ancak şu an için fiili olarak sığınaklara inilmesine gerek olmadığı kaydedildi.

YENİ PATLAMALAR VE SİBER SALDIRILAR MEYDANA GELDİ

İran'ın başkenti Tahran'da yeni patlamalar meydana gelirken, İsrail basını, saldırılarda İranlı üst düzey yöneticilerin HEDEF alındığı iddia etti.

Siber saldırılar sonrası İran resmi ajansı IRNA’nın internet sitesine erişim engeli geldi.

SALDIRILAR ÇEŞİTLİ KENTLERE YAYILDI

ABD ve İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıların başkent Tahran ve ülkenin bazı kentlerinde devam ettiği bildirildi.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre Tahran'ın yanı sıra çeşitli kentlerde de patlama sesleri duyuldu.

Tahran, Elburz, İsfahan, Kirmanşah, Loristan, Huzistan, Kum, İlam ve Sistan-Beluçistan eyaletlerinde çok sayıda patlama meydana geldi.

Sabah saatlerinde başlayan saldırılar, ülkenin çeşitli noktalarını hedef aldı.

Yerel kaynaklar, Tahran’ın batısında (Şehriyar), Kerec’in Mahdeşt bölgesinde, Kirmanşah kentinde, Huzistan’daki Andimeşk ve Dezful şehirlerinde, İlam’daki bir bölgede ve Çabahar çevresinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

Kaynaklar Loristan’da birkaç noktanın, Huzistan’da da en az iki noktanın, Andimeşk ve Dezful ilçelerinin hedef alındığını belirtti.

Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar’da da patlama sesleri duyulduğu kaydedildi.

Tahran'da hava savunma sisteminin aktif olduğu ve saldırılara karşı koymaya çalıştığı ifade edildi.

İRAN, İKİNCİ DALGA BALİSTİK FÜZE SALDIRISINA BAŞLADI

İran’a yönelik saldırılardan saatler sonra ise Tahran karşılık verileceğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, öğle saatlerinde, "İran’a yönelik saldırının ardından, işgal altındaki topraklara (İsrail’e) geniş kapsamlı füze ve İHA saldırılarının ilk dalgası başlatıldı" açıklamasını yaptı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’dan İsrail’e doğru füzelerin fırlatıldığını tespit ettiklerini duyurdu.

IDF tarafından yapılan açıklamada, "Bir süre önce, İran’dan İsrail’e doğru fırlatılan füzelerin tespit edilmesinin ardından ülke genelinde çeşitli bölgelerde sirenler çaldı. İsrail halkından verilen talimatlara uyarılması istenmektedir" denildi.

İsrail Hava Kuvvetlerinin fırlatılan füzelerin önlenmeye çalışıldığı belirtildi.