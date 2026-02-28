ABD Başkanı Donald Trump, "Gerçekten iyi niyetle ve vicdanla müzakere etseler harika olurdu ancak henüz bu noktaya ulaşamıyorlar. Askeri güç kullanmadan halledebilsek iyi olur ama bazen askeri güç kullanmak gerekir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington DC’den Texas eyaletine gerçekleştireceği ziyaret öncesnide sırada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, İran başta olmak üzere Orta Doğu’daki gelişmeler, muhtemel askeri senaryolar ve bölgesel güvenlik dengelerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran ile yürütülen müzakerelerin mevcut durumundan memnun olmadıklarını belirten Trump sürece ilişkin, "İyi niyetle müzakere ederlerse harika olur. Ancak henüz bu noktaya ulaşamıyorlar" açıklamasını yaptı.

Trump, İran’ın nükleer kapasitesine ilişkin ABD’nin tutumunu yineleyerek, İran’ın nükleer programının muhtemel anlaşmanın merkezinde yer alması gerektiğini belirtti. Trump, "Ana anlaşmanın bir parçası olarak nükleer silahlar konusunda bir anlaşma yapmalılar. İran’ın nükleer silah sahibi olmasını istemiyoruz. Nükleer silaha sahip olamazlar ve müzakerelerin gidişatından pek memnun değiliz. O yüzden nasıl sonuçlanacağını göreceğiz" dedi.

ABD Başkanı Trump ayrıca İran’ın anlaşma sürecinde Washington’un beklentilerini karşılamadığını belirterek, "Bu durumdan pek memnun değilim" ifadelerini kullandı.

"BAZEN ASKERİ GÜÇ KULLANMAK GEREKİR"

İran’a yönelik muhtemel askeri müdahale ihtimaline ilişkin konuşan Trump, diplomatik çözüm tercihine rağmen güç kullanımının dışlanmadığını belirterek, "Bunu yapmak istemiyorum ancak bazen yapmanız gerekir. Askeri güç kullanmadan halledebilsek iyi olur ama bazen askeri güç kullanmak gerekir" dedi.

ABD ordusunun kapasitesine vurgu yapan Trump, "Dünyanın en büyük ordusuna sahibiz. Yakınımızda kimse bile yok. (Orduyu) Kullanmamayı tercih ederim ama bazen kullanmak zorunda olursunuz" ifadelerini kullandı. İran konusunda nihai kararın henüz alınmadığını belirten Trump, "Hayır, nihai kararımı vermedim" açıklamasında bulundu.

"SAVAŞ OLDUĞUNDA HER ŞEYDE BİR RİSK VARDIR"

Muhtemel bir askeri operasyonun İran’da rejim değişikliğine yol açıp açmayacağı sorusuna Trump, "Hayır, kimse bana öyle bir şey söylemedi. Kimse bilmiyor, olabilir de olmayabilir de" yanıtını verdi. Bir askeri müdahalede Orta Doğu’da geniş çaplı çatışma riskine de değinen Trump, "Savaş olduğunda iyi ya da kötü her şeyde bir risk vardır" ifadelerini kullandı.

"KÜBA’YI DOSTANE BİR ŞEKİLDE ELE GEÇİREBİLİRİZ"

Trump, açıklamalarında Küba ile yürütülen temaslara da değinerek Havana yönetiminin ciddi ekonomik kriz içinde olduğunu söyledi.

Küba hükümetinin ABD ile temas halinde olduğunu belirten Trump, "Küba hükümeti bizimle görüşüyor. Büyük bir sıkıntı içindeler. Paraları yok, petrolü yok, yiyecekleri yok ve BIZIM yardımımızı istiyorlar. Belki Küba’yı dostane bir şekilde ele geçirebiliriz" dedi.

Trump ayrıca ABD’de yaşayan Küba kökenli topluluk açısından bunun olumlu sonuçlar doğurabileceğini savundu.

"PAKİSTAN İLE ÇOK İYİ İLİŞKİLERİMİZ VAR"

Basın toplantısında Pakistan ile Afganistan hattındaki güvenlik gelişmelerine ilişkin soruyu da yanıtlayan Trump, Washington ile İslamabad arasındaki ilişkilerin güçlü olduğunu vurguladı.

Trump, Pakistan yönetimine ilişkin, "Bildiğiniz gibi Pakistan ile çok iyi anlaşıyoruz. Pakistan’ın harika bir başbakanı, harika bir generali ve harika bir lideri var. İkisi de gerçekten çok saygı duyduğum kişiler. Bence Pakistan harika bir iş çıkarıyor" açıklamasında bulundu.

Orta Doğu’daki dengelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, Irak yönetimiyle ilişkilerin olumlu ilerleyeceğini belirterek, "Irak liderleriyle çok iyi geçineceğiz. Irak’ı ve Irak halkını çok seviyorum" dedi.

Trump, istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD’li milyarder Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin bir soruya da, "Epstein dosyaları hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bu konuda tamamen aklanmış durumdayım" cevabını verdi.