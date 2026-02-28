Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırının ardından sanal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Son gelişmeler bağlamında İran'daki güvenlik durumu hassasiyet arz etmektedir. Bu itibarla, İran'da bulunan vatandaşlarımızın güvenlikli bölgelerde kalmaları, askeri alanlardan ve binalardan uzak durmaları, dışarı çıkmaktan imtina etmeleri ve İran'a seyahat edecek vatandaşlarımızın acil durumlar hariç seyahatlerini ertelemeleri tavsiye edilmektedir. Türkiye-İran kara sınır kapıları (Esendere, Kapıköy, Gürbulak) açık olup, vatandaşlarımızın kara yoluyla ülkemize intikal etmesi mümkündür. Gelişmelere dair olabilecek duyuruların, Bakanlığımız ile İran'daki temsilciliklerimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesinde yarar bulunmaktadır. Acil durumlar için İran'daki temsilciliklerimizin acil durum hattı numaralarına veya Bakanlığımız Konsolosluk Çağı Merkezi'ne ulaşılması mümkündür" ifadeleri kullanıldı.