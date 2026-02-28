İran’ın füze saldırıları ve Donald Trump’ın operasyona dair iddialı açıklamaları sonrası gram altın 7.435 TL, ons altın ise 5.264 dolar seviyelerinde seyrediyor.

İslam Memiş, pazartesi günü piyasalarda sert bir fiyatlama beklediğini ancak bu gerginliğin uzun sürmeyeceğini öngörüyor. İslam Memiş’in yorumu şöyle:

"Ons altın tarafında 5.400 – 5.500 dolar seviyelerini görmek sürpriz olmaz. Ancak bu savaşın etkisinin en fazla 5 gün süreceğini tahmin ediyorum. Gram altında ise 8.050 - 8.100 TL direnç seviyelerini yakından izleyeceğiz."

"2026 BİR MANİPÜLASYON YILI OLACAK"

Memiş, 2026 yılının genel karakterine dair uyarılarını yineleyerek, yatırımcıları her ay farklı bir hikaye ile karşılaşacakları konusunda uyardı.

İlk çeyrekte jeopolitik risklerin (savaşların) hakim olduğunu, ilerleyen dönemde ise FED kararları ve dış siyasetin devreye gireceğini belirtti.

"ALTIN VURUŞ" NEDİR? SATIŞ ZAMANI MI GELDİ?

Uzman isim, özellikle altın ve gümüş yatırımcıları için hayati bir "çıkış" stratejisi paylaştı. Memiş, "altın vuruş" adını verdiği süreci şu sözlerle özetledi:

• HEDEF Seviye: Ons altında 6.000 dolar sınırı aşıldığında kademeli satış düşünülmeli.

• Strateji: Yılın ilk yarısında yükseliş, ikinci yarısında ise sert düşüşler bekleniyor.

• Fırsat: Ev veya araba alacaklar ya da nakit ihtiyacı olanlar bu yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirmeli.

• Beklenti: 6.000 dolar seviyesinden sonra yaklaşık 2.000 dolarlık bir geri çekilme (satış) öngörülüyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILIRSA NE OLUR?

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma ihtimalini de değerlendiren Memiş, bu senaryonun "dünya ekonomisinin çöküşü" anlamına geleceğini ifade etti.

İran’ın böyle bir hamle yapması durumunda bölge ülkeleri tarafından yalnızlaştırılacağını belirten uzman, bu ihtimalin düşük olduğunu ancak gerçekleşmesi halinde bambaşka bir küresel krizin konuşulacağını vurguladı.

