Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı ortak saldırıların ardından sanal medya hesabından paylaşım yaptı.

Aynı zamanda ABD ile İran arasında yürütülen nükleer müzakerelerde ara bulucu rolü üstlenen el-Busaidi, “Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim. Aktif ve ciddi müzakereler bir kez daha baltalandı. Bu durum ne ABD’nin çıkarlarına ne de küresel barış davasına hizmet etmektedir” ifadelerini kullandı.

Saldırıların yol açacağı insani krize ve sivil kayıplara da dikkat çeken Ummanlı Bakan, “Acı çekecek masumlar için dua ediyorum” dedi.

Mesajının son bölümünde doğrudan Washington yönetimine ve ABD Başkanı Donald Trump'a seslenen el-Busaidi, “Amerika Birleşik Devletleri'ni bu işin içine daha fazla çekilmemeye çağırıyorum. Bu sizin savaşınız değil” değerlendirmesinde bulundu.