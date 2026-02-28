Hafta sonu gelen saldırı haberlerinin ardından Bitcoin, sabah saatlerinde yüzde 3,8’e varan bir kayıpla 63.038 dolara kadar geriledi.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum (ETH) ise yüzde 4,5 kayıpla 1.836 dolar seviyelerini test etti.

CoinGecko verilerine göre operasyon haberiyle birlikte dijital varlık piyasasından sadece birkaç saat içinde 128 milyar dolar silindi.

Arctic Digital Araştırma Başkanı Justin d'Anethan, bu durumu şu sözlerle özetledi:

"Kritik olaylar hafta sonu gerçekleştiğinde Bitcoin, piyasalar için bir basınç vanası görevi görüyor. Ancak kaldıraçlı pozisyonların çoğu zaten temizlendiği için bu kez etki bazılarının korktuğu kadar yıkıcı olmadı."

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI TANSİYONU YÜKSELTTİ

Tahran’daki patlamaların ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın, operasyon sonrası İran halkına "hükümeti devralma" çağrısında bulunması, bölgedeki belirsizliği en üst seviyeye çıkardı. Wealth Club Stratejisti Susannah Streeter, yatırımcıların öngörülemezlik karşısında paralarını korumak amacıyla hızla altın gibi geleneksel güvenli limanlara yöneldiğini vurguladı.

ZİRVEDEN YÜZDE 50 UZAKTA: KRİPTODA EKİM YARASI SÜRÜYOR

Bitcoin için bu düşüş, aslında aylar önce başlayan bir erimenin devamı niteliğinde.

Ekim ayında ulaşılan 126.000 dolarlık tarihi zirveden bu yana yaklaşık yüzde 50 değer kaybeden Bitcoin, bu süreçte altındaki yükseliş ivmesine ayak uyduramadı.

ANALİST UYARISI: "DUYGULAR MANTIĞIN ÖNÜNDE"

CryptoQuant verilerine göre cumartesi sabahı sadece bir saat içinde Bitcoin türev piyasasında 1,8 milyar dolarlık satış hacmi gerçekleşti. Analist Sylvain Olive, mevcut tablonun yapısal bir sorundan ziyade tamamen "riskten kaçınma" ve "panik duygusuyla" yönetildiğini belirterek yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.