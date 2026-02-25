Hafta başında sert satışlarla baskı altında kalan kripto para piyasası, Çarşamba günü Asya seansının erken saatlerinde toparlanma sinyali verdi. Küresel risk iştahındaki artış, özellikle büyük hacimli dijital varlıklarda yukarı yönlü hareketi beraberinde getirdi.

BITCOIN VE ETHEREUM'DA GÜÇLÜ TOPARLANMA

Piyasa değeri en yüksek iki kripto varlık olan Bitcoin ve Ethereum, Singapur saatiyle 10.00 itibarıyla yüzde 3'ün üzerinde prim yaptı.

Bitcoin yüzde 3,52'ye kadar yükselerek 66.300 dolara çıktı ve 13 Şubat'tan bu yana en güçlü gün içi artışını kaydetti. Ethereum ise yüzde 4,84’e varan yükselişle 1.994 dolara ulaştı.

ALTCOIN'LER DE EŞLİK ETTİ

Piyasadaki iyimserlik daha küçük kripto varlıklara da yansıdı. Solana yaklaşık yüzde 4 değer kazanırken, XRP'deki yükseliş yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti. Böylece geniş tabanlı bir toparlanma eğilimi dikkat çekti.

TRUMP KONUŞMASI ÖNCESİ YÜKSELDİ, SONRASINDA GERİ ÇEKİLDİ

Hızlı toparlanma, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'de ekonomik performansını savunmasının beklendiği Birliğin Durumu (State of the Union) konuşması öncesinde hisse senedi piyasalarında görülen yükselişle paralel gerçekleşti.

Ancak Trump'ın konuşmasının ardından Bitcoin'de kısmi bir geri çekilme yaşandı. LIDER kripto para, gün içi zirvesinden gerileyerek 65 bin 451 dolar seviyesine indi.