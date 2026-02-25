Ramazan ayı boyunca kırmızı et ve tereyağı fiyatlarını sabitleyen kampanya raflarda devam ediyor ancak birçok mağazada ürünlere ulaşmak her geçen gün zorlaşıyor.

Et ve Süt Kurumu desteğiyle, Perakendeciler Derneği (PERDER) üyesi yerel zincir marketlerde uygulanan sabit fiyat politikası, vatandaşın bütçesini korumayı amaçlıyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, buna karşın sabah saatlerinde başlayan yoğunluk kısa sürede reyonları boşaltıyor. Market çalışanlarının aktardığına göre et ürünleri mağaza açıldıktan hemen sonra tükeniyor, günün ilerleyen saatlerinde gelen vatandaş ise boş dolaplarla karşılaşıyor.

EŞ-DOST ÜZERİNDEN ALIM İDDİASI

Sektör temsilcileri, bazı kasap ve restoranların kampanyalı ürünü doğrudan almak yerine eş, dost, çalışan veya akrabaları aracılığıyla temin ettiğini öne sürüyor. Bu yöntemle kişi başı uygulanan sınırın fiilen aşıldığı belirtiliyor. Uygun fiyatlı etlerin daha sonra serbest piyasa fiyatından satışa sunulduğu ya da restoran mutfağında kullanıldığı ifade ediliyor. Böylece devlet destekli uygulamanın zincirin son halkasında amacından uzaklaştığı iddia ediliyor.

Sonuçta fiyat sabitleme uygulaması kâğıt üzerinde sürse de sahadaki tablonun farklı olduğu değerlendiriliyor.

"ETLER GELİR GELMEZ TÜKENİYOR"

Bir yerel zincirin kasap reyonunda görevli çalışan yaşanan durumu şu sözlerle anlatıyor:

"Etler gelir gelmez tükeniyor. Ancak vatandaşa giden kısmı yüzde 10'u bile değil. Ya kasap ya restoran çalışanları gelip etleri topluyor. Normalde kişi başı iki kilogram sınır var ama yakınlarını gönderiyorlar. Hepsi de birbirini tanıyor. Biz de biliyoruz ama yapacak bir şeyimiz yok."

KİMLİK BAZLI SATIŞ ÖNERİSİ

Uzmanlar, uygulamanın daha sağlıklı işlemesi için denetim ve takip mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Kimlik bazlı satış, günlük kota takibi veya merkezi veri kontrolü gibi yöntemlerin devreye alınmasının kampanyaların amacına daha etkin ulaşmasına katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

Özellikle ramazan döneminde talebin artması ve arzın sınırlı kalması mevcut sistem üzerinde doğal bir baskı oluşturuyor. Market yöneticileri ise kendilerine tahsis edilen ürün miktarının belirli bir planlama çerçevesinde gönderildiğini ve yoğun talep karşısında bu miktarın kısa sürede tükendiğini ifade ediyor. Gün içinde sevkiyatın yenilenmemesi durumunda reyonların birkaç saat içinde boşalmasının kaçınılmaz olduğu belirtiliyor.