Fitch Ratings, Gelişen Piyasalar (EM) Büyük Bankalar İzleme Raporu'nu 2025 yılı ilk yarı (1Y25) finansallarıyla güncelledi. Çalışma, toplam varlıkları 48 trilyon doların üzerinde olan ve sermaye piyasalarında yoğun borçlanma gerçekleştiren 142 büyük gelişen piyasa bankasını kapsıyor.

İzleme örnekleminin, JPMorgan Chase & Co.'nun Kurumsal Gelişen Piyasalar Tahvil Endeksi (CEMBI) kapsamındaki bankalarla büyük ölçüde örtüştüğü belirtildi. Son güncellemede veri setine yedi yeni bankanın eklendiği bildirildi.

Veri setinin; son beş mali yıla ilişkin aktif ve pasif kalemler, likidite, kârlılık ve sermaye yeterliliğine dair temel oranları içerdiği kaydedildi.

TÜRKİYE ETKİSİYLE GELİŞEN AVRUPA BANKALARI DA GELİŞTİ

Rapora göre 2025'in ilk yarısında tüm bankalarda ortalama kredi büyümesi yıllıklandırılmış bazda yüzde 12 oldu. Büyümeye yüzde 31 ile, ağırlıklı olarak Türkiye'deki bankaların katkısıyla gelişen Avrupa bankaları öncülük etti.

Latin Amerika bankalarında ise brüt krediler ortalama yüzde 8 arttı. Bu artışta özellikle bazı Brezilya bankalarının etkili olduğu belirtildi. Ancak aynı dönemde mevduat tabanının ortalama yüzde 2 daraldığı ifade edildi.

NET FAİZ MARJI YATAY SEYRETTİ

Gelişen piyasa bankalarının net faiz marjı (NIM), 1Y25 döneminde genel olarak yüzde 4,2 seviyesinde yatay kaldı. Çoğu bölgede ortalama NIM'ler hafif gerilerken, Afrika bankalarında oran 2024'teki yüzde 5,7'den yüzde 6,2'ye yükseldi. Artışın büyük ölçüde Nijerya'daki bankalardan kaynaklandığı aktarıldı.