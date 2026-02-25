Dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken minimum gıda harcamasını ifade eden açlık sınırı, Şubat ayında bir önceki aya göre 1.877 TL artarak 33 bin 963 TL'ye ulaştı.

Bu rakam, 28 bin 75 TL olan mevcut asgari ücretin 5 bin 888 TL üzerinde gerçekleşti. En düşük emekli aylığının 20 bin TL seviyesinde kaldığı göz önüne alındığında, emekli maaşları açlık sınırının yaklaşık 14 bin TL altında kalarak alım gücündeki sert düşüşü bir kez daha tescilledi.

YOKSULLUK SINIRI 103 BİN TL’Yİ GEÇTİ

Gıda dışı temel ihtiyaçlar olan barınma, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi kalemler için yapılması gereken harcama tutarı Şubat ayında 69 bin 854 TL’ye çıktı. Gıda ve gıda dışı tüm harcamaların toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise aylık 4 bin 843 TL’lik bir artışla 103 bin 817 TL olarak hesaplandı. Son bir yıllık dönemde yoksulluk sınırındaki toplam artış ise 28 bin 476 TL’yi buldu.

MUTFAK ENFLASYONU DURMUYOR: ET VE SÜT ÜRÜNLERİ ZİRVEDE

Araştırma, mutfaktaki temel kalemlerdeki fiyat artışlarını da detaylandırdı. Şubat ayında dört kişilik bir ailenin sadece et, balık ve yumurta için ayırması gereken bütçe 10 bin 167 TL’ye çıkarken; süt, yoğurt ve peynir grubu için gereken tutar 7 bin 291 TL oldu. Taze meyve harcaması 3 bin 31 TL, sebze harcaması ise 4 bin 319 TL olarak kayıtlara geçti.

BARINMA VE ULAŞIM GİDERLERİ BEL BÜKÜYOR

Gıda dışı harcamalar kategorisinde aslan payını 20 bin 103 TL ile barınma (kira ve konut giderleri) alırken, bunu 16 bin 75 TL ile ulaştırma masrafları takip etti. Eğitim harcamaları 2 bin 667 TL, sağlık giderleri ise 2 bin 947 TL olarak hesaplandı.

"MAAŞ ZAMLARI İKİ AYDA ERİDİ"

KAMU-AR raporunda, yılbaşında asgari ücrete yapılan %27, kamu çalışanlarına yapılan %18,6 ve emeklilere yapılan %12,19 oranındaki zamların, yılın ilk iki ayındaki yüksek maliyet artışları karşısında satın alma gücünü koruyamadığı vurgulandı. Araştırma sonuçları, çalışanların ve emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta her geçen gün daha fazla zorlandığını gösteriyor.