Bu dönemde Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fon büyüklüğünde yüzde 89, toplam BES fon büyüklüğünde yüzde 87 büyüme ile sektör ortalamasının üzerine çıkan şirket, 18 yaş altı BES'te pazar payını yüzde 20,8'e yükseltti ve hayat sigortacılığında yüzde 108 prim büyümesi gerçekleştirdi.

Garanti BBVA Emeklilik'in yıl sonu itibarıyla bireysel emeklilik faaliyetlerinden elde ettiği teknik kar 463 milyon lira, sigortacılık faaliyetleri teknik karı 6,7 milyar lira olurken, şirket toplamda 7,2 milyar lira teknik karla yılı tamamladı.

Dijital satışlarda yüzde 40 pazar payı elde eden şirketin gönüllü BES fon büyüklüğü 299,4 milyar lira ulaşarak, bu alanda yüzde 78 seviyesindeki sektör ortalamasının üzerinde performans gösterdi. Toplam BES fon büyüklüğü 317 milyar liraya yükselirken, büyüme oranı yüzde 87 olarak gerçekleşti. Toplam BES katılımcı sayısı yüzde 6 artışla 3,5 milyona ulaşırken, toplam BES satışları arasında dijitalden yapılan satışların payı ise yüzde 53 oldu.

Gönüllü BES katkı payı tutarı 103,8 milyar liraya ulaşan şirket, bu alanda yüzde 110 büyüdü. Ek katkı payı tutarı 2025 yılı özelinde 40,7 milyar lira olarak gerçekleşirken, yüzde 218'lik büyüme oranı kayıtlara geçti. Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) yüzde 6,1 büyüme oranıyla katılımcı sayısı 1,9 milyona, fon büyüklüğü ise yüzde 53,8 artışla 17,6 milyar liraya ulaştı.

Garanti BBVA Emeklilik, 18 yaş altı BES segmentinde 2025 yılında 341 bin katılımcıya ulaştı. Bu alanda yüzde 22 büyüme kaydeden şirketin 18 yaş altı BES fon büyüklüğü, yüzde 142 artışla 18 milyar lira oldu.

Hayat sigortacılığı alanında yüzde 108'lik artışla 20 milyar lira prim üretimi gerçekleştirildi. Kredi bağlantılı hayat sigortası prim üretimi 13,7 milyar liraya ulaşırken, büyüme oranı yüzde 110 oldu. Birikimli ve prim iadeli ürünlerde 4,2 milyar lira prim üretimi ve yüzde 85 büyüme kaydedildi. İhtiyaca yönelik hayat sigortası ürünlerinde ise 2 milyar lira prim üretimiyle yüzde 165 artış sağlandı. Grup ürünlerinde ise toplam prim üretimi 844 milyon lira ile yüzde 163 büyüme oranına ulaştı ve pazar payı yüzde 33 oldu.

Dijital fon danışmanlığı hizmeti "Otomatik Fon Koçu"ndan faydalanan müşteriler, 2025 yılında faizli öneri gruplarında ortalama yüzde 50,9 getiri elde etti. Aynı dönemde enflasyon yüzde 30,9 olarak gerçekleşirken, KYD-Mevduat (net) yüzde 42, BIST 100 yüzde 14,6 ve Dolar/TL yüzde 21,4 performans gösterdi.

Gönüllü BES fonları ortalama yüzde 57,1, OKS fonları ise yüzde 37,4 getiri sağladı. Yüzde 99,8 getiri ile Altın Katılım EYF en yüksek getiriyi sağlayan fonlardan biri olurken, 7 Ekim itibarıyla ihraç edilen Gümüş Fon Sepeti yıl sonuna kadar yüzde 46 getiri sundu.

"GÜÇLÜ RAKAMLARLA KAPATTIK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Nurdan Tunay Günaylı, geçen yılı güçlü rakamlarla kapattıklarını belirtti.

Yıl boyunca gösterdikleri güçlü performansın, müşterilerin ihtiyaçlarını doğru analiz eden, sürdürülebilir değer yaratmayı hedefleyen ve uzun vadeli bakış açısıyla şekillenen stratejilerinin sonucu olduğuna inandıklarını aktaran Günaylı, şunları kaydetti:

"Emeklilik ve sigorta alanında sergilediğimiz bu performansın sektördeki konumumuzu daha da sağlamlaştırmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımımız doğrultusunda, dijitalleşmeyi odağına alan, erişilebilir ve esnek çözümler geliştirmeye devam ediyoruz. Bu noktada Garanti BBVA ile yürüttüğümüz güçlü işbirliği, teknolojik altyapı ve yenilikçi uygulamalarla müşterilerimize sunduğumuz deneyimi ileriye taşıyan önemli bir destek unsuru olmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de bu sinerjiden aldığımız güçle, müşterilerimizin geleceklerini güvenle planlamalarını sağlayacak çözümler üretmeyi sürdüreceğiz."