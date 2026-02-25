Citi, bakır piyasasında kısa vadede yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini belirtti. Banka, önümüzdeki üç aylık dönemde fiyatların ton başına 14 bin dolar seviyesine yükselebileceğini öngörürken, aşağı yönlü risklerin sınırlı kaldığına dikkat çekti. Güçlü dip alımları ve Çin'de devam eden mevsimsel stok azalışlarının fiyatları desteklediği ifade edilirken, 2026 yılı ortalama tahmini 13 bin dolar/ton seviyesinde korundu.

ABD merkezli yatırım bankası Citi, bakır piyasasına ilişkin kısa vadeli beklentilerini paylaştı. Banka, önümüzdeki üç aylık dönemde bakır fiyatlarının ton başına 14 bin dolar seviyesine yükselebileceğini öngördü.

ÜÇ AYLIK HEDEF 14 BİN DOLAR

Citi değerlendirmesinde, kısa vadede aşağı yönlü risklerin sınırlı olduğuna dikkat çekti. Bu görünümde hem fiziksel hem de finansal piyasalarda dip seviyelerden gelen güçlü alımların etkili olduğu belirtildi.

Ayrıca Çin'de önümüzdeki aylarda devam etmesi beklenen mevsimsel stok azalışlarının da fiyatları destekleyebileceği ifade edildi.

2026 ORTALAMA TAHMİNİ 13 BİN DOLAR

Banka, 2026 yılı için ortalama bakır fiyatı tahminini 13 bin dolar/ton seviyesinde sabit tuttu. Bu seviyenin küresel bakır piyasasında yıl genelinde daha dengeli bir görünüm sağlayabileceği öngörüldü.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER TAKİPTE

Raporda jeopolitik başlıklara da yer verildi. ABD ile İran arasında olası bir nükleer anlaşma ya da gerilimin kısa vadede azalmasının, bakır gibi risk iştahına duyarlı varlıklar üzerinde pozitif etki yaratabileceği belirtildi.

Öte yandan COMEX ile Londra Metal Borsası (LME) arasındaki arbitraj dinamiklerinin fiyatlar üzerindeki etkisinin zayıfladığına dikkat çekildi.

