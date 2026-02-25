Küresel belirsizlik, dolar riski ve jeopolitik gerilimler artarken dünyanın önde gelen merkez bankaları sessizce altın rezervlerini büyütmeye devam ediyor. Çin’den Polonya’ya kadar birçok ülke tonlarca altın topluyor.

Küresel piyasalarda altın fiyatları dalgalı seyrederken, merkez bankalarının alım iştahı hız kesmiyor. Özellikle son 2-3 yılda birçok ülke rezervlerini çeşitlendirmek ve dolara bağımlılığı azaltmak amacıyla altın stoklarını artırdı. Açıklanan resmi veriler ve piyasa tahminlerine göre bazı merkez bankalarının alımları “sessiz ama agresif” şekilde sürüyor.

ÇİN ZİRVEDE: ALTIN BİRİKİMİ HIZ KESMİYOR

Dünyanın en büyük altın alıcılarının başında Çin geliyor. Çin Merkez Bankası’nın son yıllarda düzenli olarak altın rezervi eklediği biliniyor. Resmi rezervler 2.200 tonun üzerine çıkarken, piyasa kulislerinde gerçek rakamın daha yüksek olabileceği konuşuluyor.

Altın için büyük oyun: Gizlice toplayan merkez bankaları ortaya çıktı 1

Uzmanlara göre Çin’in amacı, rezervlerde dolar payını azaltmak ve jeopolitik risklere karşı güçlü bir güvence oluşturmak.

AVRUPA’DAN SÜRPRİZ HAMLE: POLONYA

Altın için büyük oyun: Gizlice toplayan merkez bankaları ortaya çıktı 2

Avrupa’da en agresif alıcı ise Polonya Merkez Bankası oldu. Son birkaç yılda yüzlerce ton altın ekleyen banka, altının toplam rezervler içindeki payını %20 seviyesine çıkarma hedefiyle alımlara devam ediyor. Yapılan açıklamalara göre Polonya, altını “ekonomik bağımsızlık ve kriz sigortası” olarak görüyor.

Ülkeler altın satışına mı geçti? İlkler yaşanıyor: Tam 300 bin ons altın satıldı Ülkeler altın satışına mı geçti? İlkler yaşanıyor: Tam 300 bin ons altın satıldı

HİNDİSTAN SESSİZ AMA İSTİKRARLI

Hindistan Merkez Bankası da son dönemin dikkat çeken alıcıları arasında. Her fiyat düşüşünü fırsat olarak değerlendiren Hindistan, düzenli alımlarla rezervlerini büyütüyor. Ülkede bireysel fiziki talebin de yüksek olması, altın piyasasında güçlü bir taban oluşturuyor.

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 7.316,90 7.317,61 % 0.52 12:28
Ons Altın / TL 227.731,54 227.831,67 % 0.6 12:43
Ons Altın / USD 5.191,55 5.192,19 % 0.54 12:43
Çeyrek Altın 11.707,04 11.964,29 % 0.52 12:28
Yarım Altın 23.340,91 23.928,57 % 0.52 12:28
Ziynet Altın 46.828,16 47.710,79 % 0.52 12:28
Cumhuriyet Altını 49.258,00 50.003,00 % 0.16 12:24
Tüm Altın Fiyatları

SİNGAPUR, KATAR VE MISIR DA LİSTEDE

Singapur Merkez Bankası son yıllarda sürpriz ve yüksek tonajlı alımlarla öne çıkarken; Katar ve Mısır gibi ülkeler de rezerv çeşitlendirme kapsamında altın stoklarını artıran merkez bankaları arasında yer aldı.

Altın için büyük oyun: Gizlice toplayan merkez bankaları ortaya çıktı 3

NEDEN ALTIN TOPLUYORLAR?

Uzmanlara göre merkez bankalarının altın alımındaki ana nedenler şöyle:

-Dolar bağımlılığını azaltmak
-Jeopolitik risklere karşı güvenli varlık oluşturmak
-Rezerv çeşitlendirmesi
-Finansal krizlere karşı sigorta

Altın için büyük oyun: Gizlice toplayan merkez bankaları ortaya çıktı 4

ENFLASYON VE PARA POLİTİKASI BELİRSİZLİKLERİ

Küresel merkez bankalarının artan altın talebi, uzun vadede fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilecek en önemli faktörlerden biri olarak görülüyor. Analistlere göre özellikle Asya ve Avrupa’dan gelen güçlü alımlar devam ederse altın piyasasında yeni zirveler gündeme gelebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNERAvrupa borsaları pozitif seyrediyorAvrupa borsaları pozitif seyrediyor
PARTNERBirleşik Kamu-İş raporu paylaştı: Yoksulluk sınırı asgari ücreti 3’e katladıBirleşik Kamu-İş raporu paylaştı: Yoksulluk sınırı asgari ücreti 3’e katladı