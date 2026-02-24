Altın piyasasında en düşük 7 milyon 430 bin lira, en yüksek 7 milyon 525 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 düşüşle 7 milyon 430 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 450 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 845 milyon 488 bin 118,65 lira, işlem miktarı ise 919,40 kilogram oldu.

TOPLAM İŞLEM HACMİ 7 MİLYAR 431 MİLYON TL

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 431 milyon 361 bin 790,16 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Garanti BBVA olarak sıralandı.