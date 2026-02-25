İç piyasada gram altın ve çeyrek altın fiyatları, küresel ons fiyatı ile döviz kurundaki hareketlere paralel olarak şekilleniyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL?","Ons altın bugün kaç dolar?" sorularına yanıt arıyor.

Gram altın yeni güne 7.310 TL seviyesinden başlarken, ons altın uluslararası piyasalarda 5.185 dolar civarında işlem görüyor. Kapalıçarşı'da ise sabah saatlerinde fiziki gram altın 7.535 TL'den alıcı buluyor.

Ons altının 5.100–5.250 dolar bandında yatay hareket etmesi, yurt içinde spot fiyat ile fiziki piyasa arasındaki farkın daralmasına neden oldu. Geçtiğimiz ay 1 kilo altın tarafında 12.500 dolara kadar çıkan fiyat farkı, bugün itibarıyla yaklaşık 5.000 dolar seviyesine kadar gerilemiş durumda.

25 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 7.309,83 TL

Çeyrek altın: 12.299,00 TL

Yarım altın: 24.582,00 TL

Tam altın: 48.326,02 TL

Cumhuriyet altını: 48.932,00 TL

Gremse altın: 121.185,64 TL

Ons altın: 5.180,09 dolar