Kripto piyasasında “al ve unut” stratejisi bu kez pahalıya patladı. Yaklaşık 2 yıl önce 180 bin TL ile üç farklı altcoine yatırım yapan bir yatırımcı, portföyüne yeniden baktığında büyük bir şok yaşadı. Toplam yatırımın güncel değeri yalnızca 1.800 TL seviyesine geriledi.

ÜÇ COIN’DE DE %99’A YAKIN KAYIP

Portföyde yer alan XAI, PIXEL ve DYM adlı altcoinlerde kayıp oranı neredeyse sıfırlanma seviyesine ulaştı.

-XAI: -%98,95

-PIXEL: -%99,18

-DYM: -%99,40

Yaklaşık 180 bin TL’lik yatırım, geçen sürede %99’a yakın değer kaybederken, portföyün büyük kısmı buharlaştı.

%99 DÜŞEN COIN’İN TOPARLANMASI ÇOK ZOR

Uzmanlara göre bir kripto varlık %99 değer kaybettiğinde, eski seviyesine dönebilmesi için yaklaşık %9.900 yükselmesi gerekiyor. Bu da pratikte toparlanmanın oldukça zor olduğu anlamına geliyor.

ALTCOIN RİSKLERİ BİR KEZ DAHA GÜNDEMDE

Özellikle listeleme sonrası sert yükselen ve ardından hızla düşen altcoinlerde;

Vesting açılımları, Likidite düşüşü, Boğa sonrası ayı piyasası ve Proje ilgisinin azalması gibi faktörler yatırımcıyı ağır zararla karşı karşıya bırakabiliyor.

Kripto piyasasında yüksek getiri potansiyeli kadar yüksek risk de bulunurken, “uzun vadede kesin toparlar” düşüncesi her zaman beklendiği gibi sonuç vermeyebiliyor.

Bu haber yatırım tavsiyesi değildir.